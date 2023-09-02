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الرياضي

ديوكوفيتش ينجو من «المعركة الصربية»!

ديوكوفيتش ينجو من «المعركة الصربية»!
2 سبتمبر 2023 10:57

 
نيويورك (رويترز) 

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نجا العنيد نوفاك ديوكوفيتش، من معركة مثيرة، في بطولة أميركا المفتوحة للتنس، وحول تأخره بمجموعتين، ليهزم مواطنه الصربي لاسلو ديري 4-6 و4-6 و6-1 و6-1 و6-3، ويتأهل للدور الرابع في فلاشينج ميدوز.
وانتزع ديوكوفيتش الانتصار، كما فعل من قبل مرات عدة، من رحم الهزيمة أمام عدد قياسي من الجماهير في ملعب آرثر آش.
وهذه المرة 38 التي يفوز فيها ديوكوفيتش بمباراة من خمس مجموعات، ليحافظ اللاعب «36 عاماً» على آماله في اقتناص لقبه الرابع في أميركا المفتوحة، وهو ما من شأنه أن يعادل رقم مارجريت كورت القياسي البالغ 24 لقباً في البطولات الأربع الكبرى.
وبدا ديوكوفيتش قوياً في أول مباراتين وخسر 11 شوطاً فقط، في انتصارين كبيرين على الفرنسي ألكسندر مولر، والإسباني برنابي زاباتا ميرايس، لكن مواطنه «المصنف 32» أثبت أنه اختبار أصعب بكثير.
واصطدم اللاعبان الصربيان مرة واحدة فقط، قبل ذلك في بلجراد العام الماضي، لكن كانت هناك مؤشرات، حينها على أن ديري يمثل خطراً، حيث احتاجت تلك المباراة إلى ثلاث مجموعات وشوطين فاصلين، قبل أن يحسم ديوكوفيتش الفوز.
وأشار ديري لديوكوفيتش إلى أنه سيفعل نفس الشيء، عندما كسر إرسال المصنف الثاني ليبدأ المباراة، ثم حافظ على هدوء أعصابه في باقي المجموعة، ليحقق تقدماً غير متوقع ومستحق 1-صفر.
وفي مواجهة أحد أفضل اللاعبين على مر العصور تحت الأضواء، في واحدة من أكبر بطولات التنس، لم يكن من الممكن أن يهتز ديري الشجاع ليزداد الضغط بكسر إرسال آخر ليتقدم 4-3 في المجموعة الثانية في طريقه للتقدم 2-صفر، مما تسبب في ذهول جماهير ملعب آرثر آش.
ومع استمرار حماسة الجماهير، بدأ ديوكوفيتش المجموعة الثالثة بقوة وطاقة افتقدهما في أول مجموعتين، وكسر إرسال ديري في أول فرصة، ثم تقدم 4-صفر، في طريقه لتقليص الفارق إلى 2-1.
ومع ظهور ثغرات في أداء ديري، واصل ديوكوفيتش الضغط مرة أخرى، ليفتتح المجموعة الرابعة بكسر إرسال مواطنه، ولكن ديري لم يسقط على الفور، ورد كسر الإرسال، مما مهد الطريق للشوط الثالث الماراثونية الذي شهد استعادة ديوكوفيتش السيطرة بكسر إرسال آخر لمنافسه.
واكتسح ديوكوفيتش الأشواط الستة التالية، ليفوز بالمجموعة الرابعة، ويتقدم 2-صفر، في المجموعة الخامسة الفاصلة التي لم يتراجع فيها أبدا ليحسم انتصاراً صعباً.

التنس
أميركا
بطولة أميركا المفتوحة للتنس
فلاشينج ميدوز
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