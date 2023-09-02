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الرياضي

«أسود اليترانجا» يستدعي «القائد ماني»

«أسود اليترانجا» يستدعي «القائد ماني»
2 سبتمبر 2023 10:56

دكار (أ ف ب) 

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استدعى أليو سيسيه مدرب منتخب السنغال لكرة القدم، قائد «أسود التيرانجا» ساديو ماني، ونجوم الدوري السعودي، لخوض المباراة الدولية الودية أمام الجزائر في 12 سبتمبر الحالي، معترفاً بأنه غيَّر رأيه بشأن مستوى البطولة السعودية.
وأوضح سيسيه خلال تعليقه لوسائل الإعلام في دكار على قائمة تضم أسماء ركائز أساسية تلعب في السعودية، أنه استبعد في الماضي اللاعبين الذين يلعبون في البطولة السعودية، بسبب انخفاض جودة المنافسة مقارنة بالبطولات الأوروبية على سبيل المثال.
وقال إن هذه التعليقات كانت تتوافق مع «سياق»، موضحاً أن «الأمور تغيرت الآن» عندما أشاهد مباريات «البطولة السعودية» أشعر بالاطمئنان إلى حد ما».
وأضاف: «التعاقد مع لاعبين من الطراز العالمي في السعودية، لا يتعلق الأمر فقط بلاعبين من السنغال، بل بعالم كرة القدم، البطولة السعودية قبل خمس أو ست أو سبع سنوات، ليست كما هي الآن».
وفضلاً عن ماني الذي يدافع عن ألوان النصر، ضمت لائحة أبطال «القارة السمراء» ثلاثة لاعبين أساسيين آخرين في تشكيلة «أسود اليترانجا» يدافعون عن ألوان أندية سعودية هم حارس المرمى أهلي جدة إدوار مندي، مدافع الهلال خاليدو كوليبالي، ومهاجم الشباب حبيب ديالو، وجميعهم كانوا يلعبون في «القارة العجوز» قبل هذا الموسم.

السنغال
السعودية
الجزائر
ساديو ماني
النصر السعودي
الهلال السعودي
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