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جواو فيليكس وكانسيلو «الصفقة الأخيرة»

جواو فيليكس وكانسيلو «الصفقة الأخيرة»
2 سبتمبر 2023 10:48

برشلونة (أ ف ب) 

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عزز برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، صفوفه بضم الدوليين البرتغاليين جواو فيليكس وجواو كانسيلو، على سبيل الإعارة، من مواطنه أتلتيكو مدريد، ومانشستر سيتي بطل إنجلترا توالياً، وفق ما أعلن النادي الكاتالوني في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية.
وقال في بيان إن «برشلونة وأتلتيكو مدريد توصلا إلى اتفاق، بشأن انتقال اللاعب جواو فيليكس حتى 30 يونيو 2024»، مشيراً إلى أن الاتفاق لا يتضمن خيار شراء اللاعب نهائياً الصيف المقبل.
وبسبب الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها وشروط اللعب المالي النظيف المفروضة من رابطة الدوري الإسباني، أعرب برشلونة عن امتناننا العلني للاعب على الجهد الاقتصادي الذي بذله ورغبته في ارتداء قميص «البلاوجرانا».
وبعدما انضم إليه عام 2019، مقابل 126 مليون يورو، عانى فيليكس «23 عاماً» لفرض نفسه عنصراً لا غنى عنه في تشكيلة أتلتيكو مدريد وأصبح غير مرغوب فيه، بسبب سعيه مراراً الانضمام إلى برشلونة الذي قال في الفيديو التقديمي القصير للاعب البرتغالي «لقد حقق حلمه».
ولعب فيليكس مع تشيلسي الإنجليزي في النصف الثاني من الموسم الماضي، على سبيل الإعارة أيضاً، من دون نجاح يذكر، وبالتالي يحاول إطلاق مسيرته مجدداً من بوابة برشلونة.
وفي بيان آخر، أكد برشلونة وصول كانسيلو، على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي، وأيضاً من دون خيار الشراء نهائياً، بعد انتهاء فترة الإعارة.
وكان النادي الكاتالوني بحاجة ماسة إلى ظهير أيمن، بعدما اضطر قلب الدفاع الفرنسي جول كونديه إلى شغل هذا المركز معظم فترات الموسم الماضي.
ولم يعد كانسيلو «29 عاماً» يتمتع بمكانته السابقة في مانشستر سيتي الذي أعاره في يناير إلى بايرن ميونيخ الألماني.

برشلونة
مانشستر سيتي
أتلتيكو مدريد
جواو فيليكس
جواو كانسيلو
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