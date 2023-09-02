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مصطفى محمد ينقذ «الكناري»

مصطفى محمد ينقذ «الكناري»
2 سبتمبر 2023 10:30

باريس (أ ف ب)

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أنقذ المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد، فريقه نانت من الخسارة أمام ضيفه مرسيليا بإدراكه التعادل 1-1، في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وبكر مرسيليا بالتسجيل وتحديداً الدقيقة الرابعة عبر مهاجمه السنغالي إدريسا سار.
وتلقى نانت ضربة موجعة بعد 5 دقائق، بطرد مدافعه الواعد باستيان موبيو «17 عاماً» في أول مباراة له أساسياً في مسيرته الاحترافية، بسبب إعاقته لسار خلال توغله داخل المنطقة، بيد أن النقص العددي لم يمنع نانت من إدراك التعادل بواسطة محمد «39».
وهو الهدف الرابع لمحمد في الدوري هذا الموسم، مؤكداً تفوقه اللافت الشهر الماضي، حيث اختير أفضل لاعب في صفوف فريق الكناري.
ولعب مصطفى محمد مع نانت الموسم الماضي على سبيل الإعارة من غلطة سراي التركي، قبل أن يوقع عقداً نهائياً مع الفريق الفرنسي هذا الموسم.
وأعرب محمد «25 عاماً» عن أمله في بلوغ حاجز 20 هدفاً هذا الموسم، بعدما سجل 11، مع خمس تمريرات حاسمة، في 51 مباراة بمختلف المسابقات الموسم الماضي.
وهو التعادل الثاني تواليا لنانت بعد خسارتين متتاليتين، ليرفع رصيده الى نقطتين في المركز الخامس عشر، فيما حقق مرسيليا بدوره تعادله الثاني هذا الموسم مقابل انتصارين، ورفع رصيده إلى ثماني نقاط.

الدوري الفرنسي
نانت
مرسيليا
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