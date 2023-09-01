الهلال يقلب الطاولة على الاتحاد في «الكلاسيكو المجنون»!

الرياض (أ ف ب)

حسم الهلال الكلاسيكو أمام مضيفه وغريمه اتحاد جدة «حامل اللقب»، عندما قلب عليه الطاولة، بفوز مثير 4-3، ملحقاً به الخسارة الأولى هذا الموسم ليزيحه عن الصدارة في جدة، ضمن افتتاح المرحلة الخامسة.ويدين الهلال بفوزه الى مهاجمه الجديد العملاق الصربي ألكسندر ميتروفيتش القادم من فولهام الإنجليزي، والذي سجل ثلاثية «هاتريك» في الدقائق 20 و60 و65 من ضربة جزاء، رافعاً رصيده إلى 4 أهداف مع بطل الموسم قبل الماضي، قبل أن يسجل سالم الدوسري هدف الفوز في الدقيقة 71، إثر تمريرة من الصربي سيرجي ملينكوفيتش سافيتش «71»، رافعاً رصيده إلى 4 أهداف أيضاً.

وكان الاتحاد البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه البرازيلي رومارينيو في الدقيقة 16، وأدرك ميتروفيتش التعادل، بعد أربع دقائق، قبل أن يمنح الفرنسي كريم بنزيمة التقدم لحامل اللقب المنضم إليه حديثاً من ريال مدريد الإسباني «38».

وهو الهدف الثاني لبنزيمة مع الاتحاد، بعد الأول في مرمى الرياض في المرحلة الثالثة.

وعزز الدولي المغربي عبد الرزاق حمدالله بالثالث «45+8»، رافعاً رصيده إلى خمسة أهداف، ولحق بمهاجم النصر الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صدارة لائحة الهدافين، قبل أن يقلب الهلال الطاولة.

وجدد الهلال تفوقه على الاتحاد، بعدما أخرجه قبل أقل من شهر من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية، بالفوز عليه 3-1.

وهو الفوز الثالث للهلال هذا الموسم، فرفع رصيده إلى 13 نقطة، منتزعاً الصدارة مؤقتاً، بفارق نقطة أمام الاتحاد الذي مني بخسارته الأولى بعد أربعة انتصارات متتالية، والقطب الثاني لمدينة جدة الأهلي الذي يحل ضيفاً على الفتح «السبت» في ختام المرحلة.