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انطلاق الأسبوع التمهيدي الأول للهجن

انطلاق الأسبوع التمهيدي الأول للهجن
2 سبتمبر 2023 01:22

أبوظبي (وام)

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انطلقت أمس في ميادين الدولة كافة منافسات الأسبوع التمهيدي الأول لسباقات الهجن 2023-2024، والخاصة بفئة الحقايق، وأقيمت على أرضية أكثر من 30 ميداناً. وشهدت السباقات التي جاءت بتنظيم اتحاد سباقات الهجن، منافسة قوية بين المشاركين من ملاك الهجن الذين قدموا من دول مجلس التعاون الخليجي.
وتقام اليوم سباقات فئة اللقايا في ثاني أيام موسم سباقات الهجن، والتي تتواصل معها السباقات وفئة الإيذاع التي ستقام تحدياتها غداً، مع ختام الأسبوع الأول.
وتزيد المسافات في الأسبوع الثاني مع فئات الكبار «الثنايا والحول والزمول»، والتي تعتبر ختام المشوار للمشاركين في مختلف التحديات.
وتمثل سباقات الهجن في الدولة موروثاً شعبياً أصيلاً، ويشارك في المنافسات والمهرجانات المتنوعة شريحة كبيرة من أبناء الدولة، وإخوانهم من أبناء دول الخليج العربي. وتهدف السباقات إلى ترسيخ التراث، وغرس قيمة الهوية الوطنية في نفوس الأجيال القادمة.

سباقات الهجن
اتحاد سباقات الهجن
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