أبوظبي تضع استراتيجية صناعة «سباح المستقبل»

علي معالي (دبي)

أكد حميد الهوتي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية، أن الأندية التخصصية في إمارة أبوظبي لها باع وتاريخ طويل، وليست وليدة السنوات الأخيرة، مشيراً إلى جهود نادي أبوظبي للرياضات البحرية والشراع والدراجات والإنجازات التي تحققت. وأضاف، في تصريحات لـ«الاتحاد»: «نعمل في نادي أبوظبي للرياضات المائية من خلال 3 محاور أساسية، يهتم الأول بتوعية المجتمع بالرياضات المائية، والثاني بممارسة السباحة وبناء أكبر قاعدة للعبة بكافة أنواعها ليتعلم المجتمع فوائدها، والثالث يختص بالمسار الاحترافي الذي يهتم بصناعة بطل وهو مخطط يحتاج إلى سنوات لنقطف ثماره الإيجابية، نظراً لأن السباحة رياضة رقمية في الأساس». أضاف: «دورنا غرس الفكر في المجتمع وأهمية السباحة بالنسبة له، وأنها ليست مجرد رياضة تُمارس، بل هي مسار مجتمعي رياضي، يمكن أن ننطلق من خلاله إلى مسار تنافسي وصناعة بطل رياضي».

وقال: «مجلس أبوظبي الرياضي منح الرياضات الأولمبية زخماً آخراً ومختلفاً ليتم إنشاء 6 أندية أولمبية في خطوة مهمة نحو التنافس والصعود إلى منصات التتويج»، وأضاف: «لا بد من تشجيع الطلاب في مدارسنا المختلفة بالإمارة على الاهتمام باللعبة، وهو ما دفعنا للتحرك في مسألة دعم الكوادر الفنية وعقدنا عدداً من الورش للمعلمين للتثقيف وتأسيس سباح المستقبل، سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة».

وقال: «قمنا بزيارة إلى كازان للمشاركة في مؤتمر دولي للرياضة واطلعنا على تجربتهم في صناعة الأبطال وشاهدنا المرافق والأكاديميات وعدنا من هناك بخبرات وثقافة إضافية كبيرة».

وأضاف: «السباحة من الرياضات قليلة الإصابة، وهي صحية بنسبة 100%، وأكثر رياضة تحافظ على الهيكل العظمي والجسم بشكل عام، ولدينا مسابح كثيرة في المدارس الحكومية، ومعظم جامعاتنا بها مسابح والجو طوال العام يمكن خلاله ممارسة السباحة».

وشكر أندية الوحدة والجزيرة والعين التي تضم أبطالاً لهم تاريخ، وأكد أن النادي يسعى للبناء مستقبلاً على ذلك، مضيفاً: «علاقتنا مع اتحاد السباحة متميزة للغاية، من بداية الانطلاق وحتى الآن، فهم شركاء في هذا المجال، والعمل يسير بما يخدم منظومة اللعبة، ونعتبر أنفسنا رافداً مهماً من روافد اللعبة وخدمة السباحة بوصفها رياضة، وخدمة المجتمع في إمارة أبوظبي، وبخلاف توقيع شراكات مع الاتحاد للاستفادة من الخبرات والكفاءات، هناك أيضاً شراكات دولية مختلفة منها مع روسيا لتفوقهم في السباحة، خاصة تتارستان».