جاسم محمد: «يد الشارقة» يدشن الموسم بطموحات آسيوية وخليجية

رضا سليم (دبي)

أنهى الشارقة لكرة اليد، التجهيز للموسم الجديد الذي ينطلق الثلاثاء المقبل، بكأس الاتحاد، وحددت إدارة النادي الأهداف الجديدة بالمحافظة على الألقاب المحلية، حيث احتفظ الفريق بكل بطولات للعبة للموسم الثاني على التوالي بالفوز بكأس السوبر وكأس الإمارات وكأس نائب رئيس الدولة وكأس رئيس الدولة للمرة الخامسة على التوالي والعاشرة في تاريخه، ودرع الدوري للمرة السابعة على التوالي والسابعة عشرة في تاريخه.

وأكد جاسم محمد، عضو إدارة الألعاب الجماعية، مشرف كرة اليد، أن الفريق جاهز لضربة البداية وأمامه الكثير من التحديات خلال الموسم الجديد، في مقدمتها الدفاع عن الألقاب المحلية وأيضاً المنافسة على اللقبين الآسيوي والخليجي، وقال: «الفريق جاهز لضربة البداية، وتعاقدنا مع الفرنسي آلان كوينتاليه خبير اللياقة البدنية والمصنف رقم 1 على العالم في كرة اليد، لمدة شهر لتجهيز الفريق وهي خطوة مهمة في محطة الإعداد».

وأضاف: «إدارة النادي رسمت أهدافاً لها في الموسم الجديد على مستوى الفريق الأول، بجانب الألقاب المحلية هناك مشاركة نوفمبر المقبل بالبطولة الآسيوية بالكويت، والتي نطمح أن يكون لنا مكان فيها على منصات التتويج، وأيضاً البطولة الخليجية التي تقام خلال مارس 2024»، موضحاً أن إدارة النادي حرصت على الاستقرار الفني، من خلال التجديد مع المدرب التونسي سامي السعيدي، والمحترف الدولي التونسي مصباح الصانعي، والمصري محمود فايز في فئة مواليد الدولة، والجزائري زهير نايم، المقيد في فئة المقيم، كما تم التجديد مع جميع اللاعبين المواطنين باستثناء رحمة غالب الذي عاد لناديه السابق الوصل.