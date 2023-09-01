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الرياضي

«الشارقة الرياضي» يتعاون مع «التعليم المدرسي»

«الشارقة الرياضي» يتعاون مع «التعليم المدرسي»
2 سبتمبر 2023 01:22

الشارقة (الاتحاد)

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استقبل مجلس الشارقة الرياضي بمقره وفد مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي لبحث سبل التنسيق والتعاون بين الجانبين في تنشئة الأجيال الجديدة، وتأهيلها بدنياً وعلمياً وتسليحها بالتجارب والخبرات من خلال الخطط والبرامج والفعاليات المشتركة، واستثمار كل ما تتمتع به الرياضة في الشارقة من بنية تحتية متميزة.
ترأس الاجتماع عيسى هلال الحزامي، رئيس المجلس، بحضور المهندس محمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع جودة الحياة الطلابية في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وفيصل عبدالله، مدير إدارة رعاية وحماية الطلبة، ومحمد علي الحمادي، مدير المشاريع، وبيتر مور، أخصائي رئيسي الصحة واللياقة، ومحمد علي ماجد، تنفيذي رئيسي أنشطة وفعاليات. 
وأثنى الحزامي على دور المؤسسة في تطوير منظومة التعليم والدور الذي تقوم به في إعداد قادة المستقبل، ورحب بالتعاون في كل مجالات الأنشطة الرياضية للطلاب لإبراز مواهبهم وصقلها، مؤكداً أن هذا الهدف ضمن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لبناء الإنسان، وإعداد الأجيال الجديدة القادرة على تحقيق الطموحات وتحمل المسؤولية في كل قطاعات العمل.

مجلس الشارقة الرياضي
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
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