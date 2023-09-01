رعاية جديدة لـ«مونديال البولو»

دبي (الاتحاد)

وقع اتحاد البولو مذكرة تفاهم مع شركة لامارتينا بولو وورلد في دبي، لتعزيز العلاقات القائمة بينهما، ودعم وتطوير رياضة البولو. وقع المذكرة محمد خلف الحبتور، رئيس اتحاد البولو، ورينيه بيل، الشريك الإداري في لامارتينا بولو وورلد الكائن في منطقة ميدان الحرة بدبي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات الفنية والإدارية بين المنظمتين للتعاون والتنظيم مع بعضهما البعض في المجالات ذات الاهتمام المشترك لرياضة البولو، لاستضافة النسخة الثالثة عشرة لبطولة العالم للبولو تحت رعاية دائرة الاقتصاد والسياحة التابعة لحكومة دبي.

وتتضمن مذكرة التفاهم بنوداً إضافية مهمة، تتمثل في تطوير المواهب الوطنية، وقطاعات التدريب والأكاديميات والمنتخبات الوطنية، وجودة الألعاب، والعلاقات العامة، والإعلام والتسويق، والمسابقات المحلية، وتنظيم الفعاليات.

وأكد محمد خلف الحبتور، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار الحرص على توسيع قاعدة العلاقات مع جهات البولو العريقة وتبادل الخبرات وتطوير هذه الرياضة، بالإضافة إلى دعم وتشجيع لاعبي البولو في المنطقة، مشيراً إلى أن اهتمام الاتحاد بالمواهب الوطنية، وتنظيم المسابقات والجوانب الإعلامية والتسويقية، تسهم في تطوير الكوادر الرياضية والفنية، من خلال تأهيلهم للمشاركة في البطولات العالمية المشهود لها دولياً.