مدرب لايبزج يطالب بمزيد من التقدير لفيرنر



لايبزج (د ب أ)



طالب ماركو روزه، المدير الفني لفريق لايبزج الألماني لكرة القدم، بالمزيد من التقدير لتيمو فيرنر، بعد استبعاد المهاجم من قائمة المنتخب الألماني التي تخوض مباريات ودية خلال الشهر الجاري.

وقال روزه قبل مواجهة يونيون برلين بعد غد الأحد: بكل بساطة هو في هذه اللحظة يمر بمرحلة لا تسير فيها الأمور على ما يرام معه، في هذا الصدد، يحظى بدعم كامل، ولكن المدرب يرى عدم مساواة في تقييم مهاجمه، الذي يمنح الفريق الكثير من السرعة والاختراق في العمق بالإضافة إلى قدراته التهديفية.

واختار هانزي فليك المدير الفني للمنتخب الألماني قائمة الفريق التي تخوض مباراتين وديتين في سبتمبر الجاري من دون فيرنر، الذي كان أساسياً في المنتخب منذ 2017، بسبب الإصابة.

وقال فليك إن فيرنر لم يسجل أي أهداف مع لايبزج منذ أبريل الماضي، وحقيقة أنه يقدره بشدة غير كافية للحفاظ على مكانه بالفريق، قبل تسعة أشهر من انطلاق منافسات بطولة أمم أوروبا التي تستضيفها ألمانيا.

ويعتقد روزه أن فيرنر يعمل بقوة للعودة لمستواه مع لايبزج، ويصبح «خياراً متاحاً للمنتخب الألماني».

وقال روزه: أتحدث قبل أي شيء عن تيمو فيرنر شخصياً، حقق الكثير، فاز بدوري أبطال أوروبا، شاب عظيم، المعاملة التي يحصل عليها غالبا لا تكون عادلة.

وأضاف: سيكون من الجيد أن تتم معاملته على بناء على ذلك في العلن، تقدير الشخص قبل أي شيء.

وبدأ لايبزج، حامل لقب الكأس، مبارياته في الدوري الألماني «البوندسليجا» بالخسارة أمام باير ليفركوزن، ولكنه عاد لطريق الانتصارات بالفوز على شتوتجارت 5-1 في الجولة الماضية.

وقال روزه عن يونيون برلين: نعرف كيف سارت المباريات القليلة الماضية، وبوضوح سنرغب في حصد ثلاث نقاط أمام يونيون برلين، نحن ندعم أنفسنا، ولكننا نعرف خطورتهم عندما يلعبون في ملعبهم.