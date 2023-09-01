إنفانتينو: رئيس الاتحاد الإسباني أفسد احتفالات المونديال!



القاهرة (د ب أ)



أكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، أن لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أفسد احتفالات منتخب بلادة للسيدات، بالفوز ببطولة كأس العالم التي جرت مؤخراً في أستراليا ونيوزيلندا، بما قام به من سلوك على منصة التتويج. وقال إنفانتينو، عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، إن رئيس الاتحاد الإسباني أفسد طعم فوز منتخب بلاده بعد تصرفه للاعبة جيني هيرموسو.

وفتح «الفيفا» للعبة إجراءات تأديبية ضد رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم روبياليس، وعلقت نشاطه في كل ما يتعلق بكرة القدم لمدة ثلاثة أشهر بعد سلوكه مع هيرموسو خلال حفل تقديم الجائزة عقب المباراة النهائية في 20 أغسطس.

وأضاف: تم التعكير على احتفالات هؤلاء البطلات المستحقات، بما حدث على منصة التتويج، بالإضافة إلى ما استمر في الحدوث في الأيام التالية للواقعة، لم يكن لذلك أن يحدث أبداً، لقد أخذت هيئات «الفيفا» التأديبية المسؤولية على عاتقها على الفور واتخذت الإجراءات اللازمة.

وقال: تستمر الإجراءات في مسارها الشرعي من جانبنا، يجب أن نستمر في التركيز على كيفية دعم المزيد من النساء وكرة القدم النسائية في المستقبل، سواء داخل الملعب أو خارجه.