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«دبي لسباقات الهجن» يدشن موسمه بـ«تمهيدي المرموم»

«دبي لسباقات الهجن» يدشن موسمه بـ«تمهيدي المرموم»
1 سبتمبر 2023 18:40

 
دبي (الاتحاد) 

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ينطلق يوم السبت موسم سباقات الهجن للعام 2023-2024 في الميادين التابعة لنادي دبي لسباقات الهجن بسباقات عديدة ومهرجانات طوال فترة الموسم الممتد من بداية شهر سبتمبر الحالي إلى منتصف شهر أبريل من عام 2024. 
ويفتتح الموسم بسباق «تمهيدي المرموم» استمراراً لنهج المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، بدعم السباقات التمهيدية المخصصة لسن اللقايا والإيذاع وتشجيع ملاك الهجن في بداية موسم السباقات بجوائز ودعم سخي وتسعيرة مستمرة طيلة أيام السباق التمهيدي. 
ويتخلل ذلك سباقات الديوان المخصصة لكل الأعمار بدايةً من شهر سبتمبر حتى نهاية فبراير من العام القادم في كل الميادين التابعة للنادي بشكل مستمر أسبوعياً دون توقف. 
ومع بداية العام القادم ينطلق مهرجان سمو ولي عهد دبي في الفترة من 6 إلى 17 يناير 2024 الذي يعد محط ترقب وانتظار من كل ملاك الهجن في الوطن العربي. 
ويسدل الستار على الموسم بمهرجان ختامي المرموم 2024، حيث تكون انطلاقته في 16 من شهر مارس إلى 6 من شهر أبريل من عام 2024، ويمثل المهرجان قيمة ثابتة في عالم سباقات الهجن لما له من إرث تاريخي وقيمة معنوية لدى كل ملاك الهجن.
في الختام، يدعو نادي دبي لسباقات الهجن كل ملاك الهجن من الدولة وخارجها للمشاركة والتسجيل في السباقات عبر تطبيق السباق الذكي، والاستفادة من الخدمات الذكية والتسهيلات المقدمة من النادي إلكترونياً، متمنياً لهم دوام التوفيق والحظ الأوفر في الموسم الجديد.

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