فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك يتأهب لـ«عربية السلة»



أبوظبي (وام)



تتوجه بعثة فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك، يوم الاثنين، إلى المغرب، للمشاركة في بطولة الأندية العربية لكرة السلة سيدات، المقررة بمدينة مراكش من 6 إلى 15 سبتمبر الجاري، وتضم البعثة كلاً من مريم راشد المنصوري رئيساً وآمنة خليفة المنصوري مديراً للفريق وأحمد الكثيري مشرفاً وظبية خالد المنصوري إدارية، ونادية ثمود مدربة، وآمال فؤاد مدربة لياقة ومريم لطفي معالجة وحمزة عباس صنقور حكماً دولياً مرافقاً، واللاعبات آمنة محمد المهيري وفاطمة حيدر حسن وريم أحمد المحيربي وأفنان عمر محمد ومنى سالم الكثيري وحياة صقر المسكري وكلودين سامي الزاهد، والسويدية أن أودي شياي والتشيلية إيزابيل كونستانزا.

وتتطلع إدارة الأكاديمية، حاملة لقب دوري وكأس رئيس الدولة، إلى الظهور بشكل مشرف في أول ظهور عربي لها على صعيد كرة السلة إلى جانب تطوير مستوى الفريق وتعزيز مكانته على الصعيدين المحلي والإقليمي.

ودعمت الإدارة صفوف الفريق بلاعبتين محترفتين من السويد وتشيلي، كما خاض الفريق معسكر إعداد في صربيا لعب خلاله عدداً من المباريات القوية مع مجموعة من الفرق الصربية لرفع معدل اللياقة البدنية والتجانس قبل المشاركة في البطولة العربية.

وعبر صلاح تهلك، الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة بسوق دبي الحرة، راعي فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك في البطولة العربية، عن ثقته في نجاح ممثل الإمارات في تحقيق نتائج إيجابية وتمثيل سلة الإمارات بصورة مشرفة مستفيدا من الإنجازات التي حققها على المستوى المحلي والتجارب القوية بمعسكر صربيا.