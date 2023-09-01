ليفربول يرفض «العرض الضخم» لبيع صلاح

لندن (أ ف ب)

رفض ليفربول الإنجليزي عرضاً ضخماً بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني «190 مليون دولار»، من نادي الاتحاد السعودي لضمّ مهاجمه المصري محمد صلاح، بحسب ما أفادت تقارير صحفية.

وارتبط اسم صلاح مؤخراً بشائعات حيال إمكانية انتقاله إلى السعودية، ويُعتقد أن الاتحاد قدم عرضاً شفهياً لليفربول.

وبحسب ما ورد، فإن العرض كان بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني مقدماً، مع 50 مليون جنيه إسترليني إضافات.

وكان المدرب الألماني لليفربول يورجن كلوب قد نفى ما يُشاع عن إمكانية رحيل صلاح عن ليفربول.

ومدد صلاح العام الماضي عقده مع ليفربول لمدة ثلاثة مواسم إضافية، وقد أكد وكيل أعماله في وقت سابق من الشهر الحالي أن النجم المصري لا ينوي مغادرة ملعب «أنفيلد».

وسبق لليفربول أن خسر لاعبَيّن هذا الصيف لمصلحة الدوري السعودي، بانتقال قائده جوردان هندرسون والبرازيلي فابينيو إلى الاتفاق والاتحاد توالياً، بينما انتقل البرازيلي روبرتو فيرمينو إلى الأهلي بعد انتهاء عقده مع «الريدز» أيضاً.