السبت 2 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

ليفربول يرفض «العرض الضخم» لبيع صلاح

ليفربول يرفض «العرض الضخم» لبيع صلاح
1 سبتمبر 2023 18:14

لندن (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
صلاح.. «الأمر منتهي»!
إيفرتون وشيفيلد.. «أول نقطة»

رفض ليفربول الإنجليزي عرضاً ضخماً بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني «190 مليون دولار»، من نادي الاتحاد السعودي لضمّ مهاجمه المصري محمد صلاح، بحسب ما أفادت تقارير صحفية.
وارتبط اسم صلاح مؤخراً بشائعات حيال إمكانية انتقاله إلى السعودية، ويُعتقد أن الاتحاد قدم عرضاً شفهياً لليفربول.
وبحسب ما ورد، فإن العرض كان بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني مقدماً، مع 50 مليون جنيه إسترليني إضافات.
وكان المدرب الألماني لليفربول يورجن كلوب قد نفى ما يُشاع عن إمكانية رحيل صلاح عن ليفربول.
ومدد صلاح العام الماضي عقده مع ليفربول لمدة ثلاثة مواسم إضافية، وقد أكد وكيل أعماله في وقت سابق من الشهر الحالي أن النجم المصري لا ينوي مغادرة ملعب «أنفيلد».
وسبق لليفربول أن خسر لاعبَيّن هذا الصيف لمصلحة الدوري السعودي، بانتقال قائده جوردان هندرسون والبرازيلي فابينيو إلى الاتفاق والاتحاد توالياً، بينما انتقل البرازيلي روبرتو فيرمينو إلى الأهلي بعد انتهاء عقده مع «الريدز» أيضاً.

الدوري الإنجليزي
ليفربول
الدوري السعودي
الاتحاد السعودي
محمد صلاح
آخر الأخبار
صلاح.. «الأمر منتهي»!
الرياضي
صلاح.. «الأمر منتهي»!
اليوم 19:52
جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ
عربي ودولي
زيلينسكي يعلن إحراز تقدم في الهجوم المضاد
اليوم 19:20
جسر القرم
عربي ودولي
هجوم جديد على جسر القرم بزوارق مسيّرة
اليوم 19:12
سوسيداد.. أول فرحة
الرياضي
سوسيداد.. أول فرحة
اليوم 18:48
دائرة القضاء في أبوظبي
الإمارات
تنويه هام من دائرة القضاء - أبوظبي
اليوم 18:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©