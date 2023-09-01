تشيلسي يضم بالمير من «السيتي»



لندن (أ ف ب)

تعاقد تشيلسي مع الجناح الواعد كول بالمير «21 عاماً»، قادماً من مانشستر سيتي بطل أوروبا وإنجلترا في صفقة تمتد لفترة 7 مواسم، مع خيار التمديد لموسم إضافي، حسب ما أفاد نادي غرب لندن.

وحسب وسائل إعلام محلية، تبلغ قيمة الصفقة التي لم يتم الإفصاح عنها، 40 مليون جنيه إسترليني، مع 2.5 مليون مكافأة محتملة.

وتجاوز إنفاق تشيلسي بعد صفقة بالمر حاجز الـ 500 مليون يورو هذا الصيف، ويتصدر أكثر الأندية الأوروبية إنفاقاً، حيث استثمر أكثر من مليار جنيه إسترليني في 3 نوافذ للانتقالات منذ وصول المالك الجديد الأميركي تود بوهلي في مايو 2022، خلفاً للروسي رومان إبراموفيتش الذي تخلى عن النادي.

قال لاعب منتخب الشباب ما دون 21 عاماً في بيان نشره ناديه الجديد «انضممت إلى تشيلسي، لأن المشروع يعجبني، ومن أجل هذه الفرصة، أحاول إظهار موهبتي، هو فريق شاب، ومتعطش، وآمل في أن نتمكن من القيام ببعض الأشياء المتميزة هنا».

واستفاد بالمير من رحيل الدولي الجزائري رياض محرز إلى الأهلي السعودي للحصول على مزيد من الوقت داخل المستطيل الأخضر على الطرف الأيمن، فسجل أمام أرسنال 1-1 في درع المجتمع التي خسرها «السيتي» بركلات الترجيح، ولكن من دون أن يعتمد عليه الإسباني بيب جوارديولا، مدرب بطل أوروبا، كثيراً في الدوري.

وأدى التعاقد مع الجناح البلجيكي جيريمي دوكو من رين الفرنسي إلى تقليص حظوظ بالمير مع سيتي، حيث تشتد المنافسة في هذا المركز مع البرتغالي برناردو سيلفا وفيل فودين.

تأسس بالمير مع السيتي، وفاز بأمم أوروبا مع منتخب الشباب ما دون 21 عاماً في الصيف الماضي.