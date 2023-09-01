حارب والشامسي.. «أبطال الذهب»



أبوظبي (الاتحاد)



سطع نجم حارب الحمادي وأحمد الشامسي في سماء بطولة العالم للجو جيتسو للناشئين التي اختتمت الأسبوع الماضي في العاصمة الكازاخستانية آستانا، بعد حصدهما للميدالية الذهبية في البطولة الدولية المهمة التي تعد هدفاً كبيراً لكل نجوم البساط.

وحظي أداء المنتخب الوطني للجو جيتسو برعاية شركة «مبادلة للاستثمار» في البطولة، بإشادة واسعة ومتواصلة، وأسهم البطلان القادمان بقوة في إنجاز المنتخب في الحفاظ على اللقب للعام الرابع على التوالي.

ونجح حارب الحمادي في الفوز على الكازاخستاني رافائيل أورومباييف في فئة تحت سن 16 لوزن تحت 55 كيلو جراماً، بعد مباراة نهائية قوية ضمن منافسات اليوم الأول من البطولة.

ومنح الانتصار دافعاً قوياً للمنتخب الوطني للدفاع عن لقبه، وقال الحمادي: حظيت بتجربة استثنائية في مشاركتي الأولى مع المنتخب، لا سيما أنني نجحت بالفوز بالميدالية الذهبية.

وأضاف: كان النزال النهائي صعباً للغاية، حيث جمعني ببطل العالم للعام الماضي في هذه الفئة بأرضه وبين جمهوره، لكنني حققت الفوز من خلال إخضاع المنافس في الدقيقة الأولى.



وأشار الحمادي إلى أنه يتّبع نظام تدريب صارم، حيث يقوم برفقة الزملاء بالتدرب يومياً لأربع ساعات، وبدأ حارب الحمادي استعداداته للاستحقاقات القادمة، حيث يحرص على الالتزام التام بروتينه التدريبي مع مراعاة التزاماته المدرسية.

وقال الحمادي: أتطلع إلى تطوير أدائي والمساهمة من جديد في تحقيق المزيد من الأمجاد للوطن، وأستعد بقوة للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، والتي تعتبر المحك الحقيقي للأبطال.

وأضاف: كنت في البداية أمارس كرة القدم، ليبدأ بعدها شغفي برياضة الجو جيتسو منذ عام ونصف فقط، وأنا اليوم بطل العالم في فئتي، رغم أنني لا أزال في بداية مسيرتي في هذه الرياضة.

بدوره حقق أحمد الشامسي فوزاً مستحقاً على الروسي ديفيد بيرانيان في نزال قوي بوزن تحت 42 كجم، محققاً ذهبيته الثالثة على التوالي في بطولة العالم.

وقال: رغم أن النزال كان واحدا من أصعب النزالات التي خضتها، إلّا أنني تمكنت من حسمه بفضل التركيز على أدّق التفاصيل، ومشاهدة بعض مقاطع الفيديو للمنافس قبل خوض النزال.

ويستعد الشامسي لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو بعد أن خصص سبعة أشهر للتحضير لكل من بطولة العالم وبطولات المحترفين العالمية، وهو جاهز للمنافسة على الأصعدة كافة.

وقال: أتذكر باعتزاز لقائي الأول مع المدرب مارسيو، الذي آمن بموهبتي ورحب بي ووجهني لأصبح أحد أفضل اللاعبين، وأن تلك اللحظة التي غيّرت مسيرته كانت في عام 2016.