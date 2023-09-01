«الأبيض» يدشن «حلم المونديال» بمعسكر كرواتيا

معتز الشامي (دبي)



تغادر بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم إلى كرواتيا، السبت، لبدء معسكر الإعداد الخارجي الذي يستمر إلى 13 سبتمبر الجاري، ويشهد خوض «تجربة دولية» أمام كوستاريكا في ختام التجمع، ويتوقع أن يؤدي «الأبيض» تدريباً صباحياً خفيفاً غداً، قبل التوجه إلى مطار دبي في المساء للسفر إلى العاصمة الكرواتية.

ويرغب الجهاز الفني خوض «التجربة الودية» الأولى مع «الأبيض»، وهي بمثابة فرصة لتقييم جميع الدوليين، والوقوف على مستوياتهم، ومدى استيعاب طريقة اللعب المراد تطبيقها في المواجهات المقبلة، حيث يستعد «الأبيض»، لبدء «رحلة الحلم» خلال مشوار التصفيات المشتركة لـ «مونديال 2026»، وكأس آسيا 2027، والتي تنطلق نوفمبر المقبل، وأوقعت القرعة منتخبنا في مشوار التصفيات بالمجموعة الثامنة، مع البحرين، بالإضافة إلى المتأهل من اليمن أو سريلانكا، ونيبال أو لاوس.

وسبق وأن دخل منتخبنا معسكراً مغلقاً في النمسا، بعد ختام معسكرات الأندية في أوروبا أواخر يوليو الماضي، واستمر حتى 10 أغسطس الماضي، ولم يلعب خلاله أي «ودية»، حيث اكتفى البرتغالي باولو بينتو بالتعرف على اللاعبين، وتعويدهم على أسلوب وتكتيك اللعب المنتظر وآليات التدريب التي يتبعها.

ومنح الجهاز الفني اللاعبين الدوليين الذين تم استدعائهم للتجمع الحالي، راحة لمدة 24 ساعة، بعدما عدل بينتو، برنامج الإعداد، بهدف مشاركة اللاعبين في جولة الذهاب من الدور الأول لـ «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، إضافة إلى جولتي «دوري أدنوك للمحترفين»، بهدف رفع اللياقة الفنية والبدنية، والوقوف على جاهزية جميع العناصر التي تنضم لقائمة المعسكر المرتقب.

واستدعى بينتو 28 لاعباً إلى قائمة «الأبيض»، وضمت 4 حراس هم خالد عيسى، عادل الحوسني، علي خصيف ومحمد الشامسي، بالإضافة إلى الدفاع المكون من وليد عباس، خالد الهاشمي، خليفة الحمادي، عبد الله العطاس، بندر الأحبابي، خالد الظنحاني، مبارك أحمد، عبد الرحمن صالح، وللوسط، عبد الله إدريس، راشد مهير، علي سالمين، يحيى نادر، أحمد برمان، حازم محمد، ماجد راشد، عبد الله رمضان، محمد عبد الباسط، يحيى الغساني، محمد جمعة بيليه، فابيو ليما، وفي الهجوم، كايو كانيدو، علي صالح، علي مبخوت، وزايد العامري.

وتعرض شاهين عبد الرحمن قلب دفاع المنتخب والشارقة، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مؤخراً، ما استدعى خضوعه لجراحة، وبالتالي خروجه من قائمة «الأبيض»، ما أربك حسابات الجهاز الفني بقيادة بينتو، وهو أيضاً ما دفع الجهاز للاستعانة بوليد عباس صاحب الخبرة والقدرة على الأداء دولياً بصورة متميزة، إلى جانب خالد الهاشمي الذي ظهر بصورة طيبة مع «الزعيم»، فيما ينتظر المدرب تعافي المدافع محمد العطاس قلب دفاع الجزيرة، المتوقع عودته للمشاركة قريباً، على أن يكون جاهزاً للتجمع المقبل، والمتوقع أن يكون في أواخر أكتوبر المقبل بأبوظبي، ويشهد خوض تجربتين دوليتين، مع فرق آسيوية، سواء من غرب أو شرق القارة.

وشهدت قائمة «الأبيض» استدعاء 4 وجوها شابة، هم عبد الله العطاس لاعب الجزيرة، ومنتخب الشباب تحت 20 عاماً، وزميله بالفريق مبارك أحمد لاعب منتخبي الشباب والأوليمبي، بالإضافة إلى حازم محمد لاعب العين الشاب «18 عاماً»، والذي شارك للمرة الأولى مع الفريق الأول في مباراة حتا بالجولة الثانية للدوري، فضلاً عن اللاعب راشد مهير.

