راشد مهير: قميص «الأبيض» حلم انتظرته طويلاً



علي معالي (دبي)



ينتظر راشد مهير لاعب البطائح القرار الأخير من الجهاز الطبي للمنتخب الوطني، بعد الإصابة التي تعرض لها راشد في المباراة الأخيرة أمام العين، في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».

وأجرى راشد مهير، والذي ينضم إلى «الأبيض» للمرة الأولى، فحصاً طبياً وتأكد إصابته بشد في «العضلة الخلفية»، ويحمل اللاعب التقرير كاملاً إلى الجهازين الفني والطبي للمنتخب في تجمع اليوم، لاتخاذ القرار، إما باستمراره في تحقيق حُلمه بالوجود ضمن قائمة المنتخب، أو منحه راحة حتى يتماثل للشفاء.

عبر المدافع راشد مهير «29 عاماً»، في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد» عن سعادته بالوجود في المنتخب، من خلال بوابة البطائح، قال: حُلم أي لاعب، بأن يدافع عن ألوان منتخب بلاده، وهي لحظة انتظرتها كثيراً، سواء عندما كنت لاعباً في العين والوصل والظفرة والوحدة، ولكن الحلم جاء بعد سنوات طويلة، ليكون من خلال «الراقي».

وأضاف: «الشد العضلي بسبب خوضنا 3 مباريات متتالية، في أجواء صعبة، ودرجة حرارة ورطوبة عالية، وتمنيت ألا تكون الإصابة في الوقت الحالي، خاصة بعد قرار الجهاز الفني للمنتخب بوجودي ضمن القائمة، وسواء دخلت القائمة أو خرجت منها، أنا جندي بالمنتخب في الملعب والمدرجات للدفاع عن ألوان «الأبيض» في هذا التوقيت الذي يجب علينا جميعاً أن نقف خلف المنتخب في الاستحقاقات المقبلة والمسيرة المهمة التي يرسم لها الجميع».

وقال راشد مهير: «رحلتي الجديدة مع البطائح هذا الموسم، أتمنى لها أن تكون انطلاقة جيدة لي بعد مشوار «متقلب» بين عدد من الأندية، ولكي وجدت في عرض البطائح الجدية، والفرصة لبلوغ طموح مع فريق جديد، يسعى هذا الموسم أن يكون في «المنطقة الدافئة»، وأن يسير في مسابقات الموسم الجديد إلى أبعد مدى وترتيب يليق بالفريق».

وأضاف:«ظهورنا الأول في «دوري أدنوك للمحترفين»، بانتصار مهم على الوحدة، لم يكن «مجرد مصادفة»، بل كان الفريق في حالة ترتيب جيدة، من خلال معسكر أوروبي ناجح بكل المقاييس، ووقوف الجميع بالنادي خلف الفريق، وكنا نخطط لخطف نقاط الجولة الثانية أمام اتحاد كلباء، لكن تم الاكتفاء بنقطة واحدة، وهو أمر جيد أيضاً، وعلينا عدم التفريط في نقاط الجولات المقبلة بسهولة بالدوري، وهي البطولة الأهم بالنسبة للجميع».