«فرسان الإمارات» يطاردون «الرباعية المتتالية»

كاستيلسجرات (الاتحاد)



تحتضن ميادين كاستيلسجرات الفرنسية، فعاليات النسخة الثانية عشر من مونديال الشباب والناشئين للقدرة 2023، ويتطلع فريق «فرسان الإمارات» إلى المحافظة على اللقب للمرة الرابعة على التوالي، بعد بفوزهم بآخر ثلاث دورات من البطولة.

ويشارك فريق الإمارات في البطولة، برعاية شركة إعمار رائدة التطوير العقاري، وأحد الشركاء الأساسيين لنادي دبي للفروسية.

وينطلق السباق الذي يمتد لمسافة 120.2 كلم، في الساعة السابعة من صباح السبت بتوقيت فرنسا «الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الإمارات»، بمشاركة 70 فارساً وفارسة يمثلون 25 دولة.

وتضم قائمة الفرسان الذين يمثلون الدولة في «المونديال» تحت إشراف المدربين محمد السبوسي، وخليفة غانم المري، كلاً من خليفة راشد العميمي على صهوة «فيكتوري دي بليجنيز»، وراشد أحمد صغير الكتبي على صهوة «إيدي دي مونتريزر»، وسيف بالجافلة على صهوة «ايليس»، وراشد محمد عتيق المهيري على صهوة «كاسلبار كادبارا»، وميثاء القبيسي على صهوة «كاسينو».

والدول المشاركة في السباق هي الإمارات، الأرجنتين، أستراليا، بلجيكا، البرازيل، البحرين، الصين، إسبانيا، أميركا، ألمانيا، فنلندا، فرنسا، المجر، الهند، إيطاليا، ليبيا، ماليزيا، موناكو، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، قطر، السويد، وتونس.

وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، أن رياضة القدرة الإماراتية، ظلت حاضرة في مختلف المحافل الدولية عبر الكثير من الإنجازات الراسخة، مشيراً إلى أن هذا الحضور المتميز، جاء ثمرة للدعم اللامحدود الذي ظلت تحظى به رياضة الآباء والأجداد من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله».

وقال إن فريق الإمارات المشارك يضم نخبة من الفرسان الذين خاضوا عدة بطولات كبرى داخل الدولة وخارجها، وأكدوا خلالها جدارتهم، ونثق في قدرتهم للمنافسة في البطولة التي تجمع بين أفضل الفرسان الشباب من مختلف أنحاء العالم.

وأشار الشيخ راشد بن دلموك إلى أن أبناء الإمارات يدخلون إلى مثل هذه الاستحقاقات الدولية رافعين شعار المركز الأول دائماً، ويبذلون كل جهد في سبيل هذه الغاية، امتداداً لمسيرة رائدة في هذا المجال.

وأثنى الشيخ راشد بن دلموك على جهود بعثة الدولة في البطولة، متمنياً التوفيق والسداد لفرساننا في مشوار البطولة، والعودة بإنجاز عالمي جديد، يضاف إلى الرصيد الضخم لدولة الإمارات في الفروسية، وفي سباقات القدرة على وجه الخصوص.

قالت إعمار راعي فريق الإمارات: «تفخر إعمار بوقوفها الى جانب تقاليد سباقات الخيل التراثية، تلك الرياضة الضاربة الجذور في نسيج أهل الإمارات والمنطقة بشكل عام، إن دعمنا المستمر لا يعكس التزامنا بهذه الرياضة فحسب، بل يجسد أيضاً القيم التي تحملها ممثلة في روح الفريق، والمثابرة لتحقيق التميز، وإرادة الفوز، والإنجاز في الوقت، إن الانتصارات التي حققها فرسان الإمارات في الدورات الثلاث الأخيرة من البطولة «2017، 2019، 2021» تجسد هذه القيم وأصبحت مصدر فخر كبير لبلادنا، وبينما نتطلع إلى رباعية رائعة، نستذكر المرونة والإصرار التي أوصلت فريق الإمارات إلى هذا المستوى، وتتشرف «إعمار» بكونها جزءاً من الرحلة، والإسهام في صناعة إرث يعكس قوة وروح منطقتنا».



وأقيم حفل الافتتاح الرسمي البطولة بحضور الوفود الرسمية من الدول المشاركة، وجرت مراسم الحفل بصورة رائعة وجميلة حيث جاء دخول الفرسان المشاركين لساحة الحفل على ظهر عربات تجرها الخيل، وصعدوا إلى المنصة لاستلام قمصانهم، بحضور اللواء الدكتور محمد عيسى العظب المدير الإداري لبعثة فريق الإمارات، وتم التقاط صورة جماعية على منصة الاحتفال مع «فرسان الإمارات» الذين يمثلون الدولة في المونديال.

وتم تقسيم المسافة الكلية للسباق البالغة 120.20 كيلومتر الى أربع مراحل، تبلغ الأولى 28.6 كيلومتر، والثانية 29.2 كيلومتر، والثالثة 33.8 كيلومتر، فيما تبلغ المرحلة الأخيرة 28.6 كيلومتر.

وتقام البطولة بنظامي الفردي والفرق، ويتم اختيار أفضل ثلاثة فرسان من الفريق للمنافسة على لقب الفرق، وإذا لم تشرك الدولة على الأقل 3 فرسان لا يحق لها المنافسة في ترتيب الفرق.

وجرت إجراءات الفحص البيطري للخيول، وقياسات الأوزان للفرسان المشاركين، واشترطت اللجنة المنظمة، أن يكون عمر الخيول المشاركة 8 سنوات فما فوق، وألا يقل وزن الفارس عن 60 كلم، وألا يقل الحد الأدنى للسرعة عن 14 كلم في الساعة، وألا تزيد نبضات الخيل عن 64 نبضة في الدقيقة.



ميثاء أول إماراتية في البطولة



أعربت ميثاء محمد القبيسي عن سعادتها وحماسها، بأن تكون أول فارسة تمثل الإمارات في بطولة العالم للقدرة للشباب والناشئين، متمنية التوفيق لكل الفرسان والفرق المشاركة في الحدث.

وأضافت القبيسي أن سعادتها تتضاعف لزن المشاركة تأتى بالتزامن مع احتفالات البلاد بيوم المرأة الإماراتية، حيث تؤكد أن المرأة الإماراتية تعيش أزهى عصورها تمكيناً وريادة، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة.



راشد المهيري: التمسك بالتألق



أشار الفارس راشد محمد المهيري إلى اكتمال الاستعدادات لخوض البطولة، متمنياً التوفيق لفريق الإمارات وقال إن المرة الأولى التي يشارك فيها في المونديال، وأكد تصميم فرسان الإمارات على مواصلة رحلة التألق، وحصد اللقب العالمي للمرة الرابعة.

ويملك الفارس راشد رصيداً جيداً من المشاركات الناجحة، حيث تألق من قبل خلال الموسم الأوروبي، كما حقق نتائج متميزة الموسم الماضي بالدولة، أبرزها المركز الثاني في سباق كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كلم.



بالجافلة: مواصلة المسيرة



كشف الفارس سيف بالجافلة عن اكتمال جاهزية «فرسان الإمارات» للدفاع عن لقب بطولة العالم للشباب والناشئين، وقال إن الفريق ظل في حالة إعداد وتجهيز منذ فترة، والجميع عقد العزم على مواصلة السير في طريق الإنجازات.

وحقق الفارس سيف بالجافلة الفوز في آخر مشاركة في سباق للناشئين بنفس ميادين كاستيلسجرات في مايو الماضي، كما يملك رصيداً متميزاً من النتائج داخل البلاد وخارجها.



العميمي.. منصات التتويج

أعرب الفارس خليفة راشد العميمي عن سعادته وفخره بتمثيل الإمارات للمرة الأولى عبر البطولة، مؤكداً أن الفريق في كامل الجاهزية لتقديم مستويات تليق بسمعة فرسان الدولة في المحفل العالمي.

وأكمل الفارس العميمي موسماً رائعاً في الإمارات، حيث كان حاضراً في منصات التتويج في عدد من السباقات، ووصيفا أيضاً بميادين كاستيلسجرات في سباق للشباب والناشئين.



الكتبي.. قائمة الشرف



أعرب الفارس راشد أحمد صغير الكتبي عن فخره واعتزازه بتمثيل الدولة مع زملائه المشاركين في البطولة، وقال إنه يسعى تسجيل اسمه ضمن قائمة الشرف لفرسان الإمارات الذين سبق لهم حصد اللقب.

وشارك الكتبي في العديد من السباقات على المستوى المحلي وحقق نتائج متميزة، أبرزها المركز الثالث في كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كما أنه حقق الفوز في بريطانيا وإستونيا، وكان وصيفاً في فرنسا قبل أسبوعين.