«البارسا» يتلقى عرضاً مغرياً لبيع هدافه!



أنور إبراهيم (القاهرة)



تلقى برشلونة الإسباني عرضاً «مغرياً» لبيع نجمه وهدافه البولندي روبرت ليفاندوفيسكي إلى أحد الأندية السعودية، لم يكشف عن اسمه.

وذكرت صحيفة «سبورت» أن النادي السعودي أبدى استعداده لدفع 40 مليون يورو، للحصول على خدمات «الهداف البولندي».

وكان ليفاندوفيسكي تلقى عرضاً في بداية فتح سوق الانتقالات الصيفية «الميركاتو الصيفي»، من أجل اللعب في الدوري السعودي، ولكنه رفض وقتها هذا العرض، ونفى نفياً قاطعاً ما تردد من شائعات عن رغبته في اللعب في الدوري السعودي.

وقالت الصحيفة إن ليفاندوفيسكي سيرفض على الأرجح هذا العرض أيضاً، حتى لو «سال لعاب» إدارة برشلونة، ووافقت على المبلغ المعروض عليها، مقابل بيعه «40 مليون يورو».

وشهد ليفاندوفيسكي بداية صعبة هذا الموسم، ولم ينجح في تسجيل أول أهدافه، إلا في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني «الليجا»، خلال مواجهة فياريال التي انتهت بفوز برشلونة 4-3.

ورغم ذلك يبقى «ليفا» عنصراً لا غنى عنه بالنسبة لبرشلونة الذي سيكون مستعداً بالتأكيد لفعل أي شيء من أجل الاحتفاظ به، وعدم التفريط فيه بالبيع.

وينشط برشلونة في هذه الساعات الأخيرة، قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية بنهاية اليوم، ويأمل في الانتهاء من صفقتي البرتغاليين جواو كانسيلو القادم من مانشستر سيتي، وجواو فيليكس من أتلتيكو مدريد، وبيع ما تبقى من لاعبين لا يرغبون في الاستمرار، مثل المغربي عبد الصمد الزلزولي الذي يرفض الجلوس طويلاً على «دكة البدلاء»، بعد أن تخلص «البارسا» من نجمه الشاب أنسو فاتي على سبيل الإعارة لبرايتون الإنجليزي، والفرنسي كليمان لنجليه الذي انتقل إلى أستون فيلا.