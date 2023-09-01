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تعرف على قرعة «الدوري الأوروبي»

تعرف على قرعة «الدوري الأوروبي»
1 سبتمبر 2023 16:25

 
موناكو (د ب أ)


أوقعت قرعة الدوري الأوروبي لكرة القدم فريق وستهام الإنجليزي، بطل دوري المؤتمر الأوروبي في مجموعة متوسطة، فيما أوقعت القرعة فريق ليفربول الإنجليزي في مجموعة سهلة نسبياً. 

وجاءت القرعة كالتالي:
المجموعة الأولى: وستهام الإنجليزي وأوليمبياكوس اليوناني وفرايبورج الألماني وباتشكا توبولا الصربي
المجموعة الثانية: أياكس الهولندي ومارسيليا الفرنسي وبرايتون الإنجليزي وأيك أثينا اليوناني. 

المجموعة الثالثة : رينجرز الاسكتلندي وريال بيتيس الإسباني وسبارتا براغ التشيكي وأريس ريماسول القبرصي. 

المجموعة الرابعة : أتالانتا الإيطالي وسبورتينج لشبونة البرتغالي وشتورم جراتس النمساوي وراكوف البولندي. 

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المجموعة الخامسة : ليفربول الإنجليزي ولاسك النمساوي ويونيون سان خيلويزي البلجيكي وتولوز الفرنسي. 

المجموعة السادسة : فياريال الإسباني ورين الفرنسي ومكابي حيفا الإسرائيلي وباناثانايكوس اليوناني.
المجموعة السابعة : روما الإيطالي وسلافيا براغ التشيكي وشريف تيراسبول المولدوفي وسيرفيت السويسري. 

المجموعة الثامنة : ليفركوزن الألماني وكاراباج الأذربيجاني ومولده النرويجي وهكن السويدي. 

وتنطلق مباريات دور المجموعات 21 سبتمبر الجاري، علماً بأن المباراة النهائية للبطولة ستكون يوم 22 مايو 2024 في مدينة دبلن الإيرلندية.

الدوري الأوروبي
ليفربول
وستهام
أياكس
أتالانتا
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