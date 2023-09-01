تعرف على قرعة «الدوري الأوروبي»

موناكو (د ب أ)
أوقعت قرعة الدوري الأوروبي لكرة القدم فريق وستهام الإنجليزي، بطل دوري المؤتمر الأوروبي في مجموعة متوسطة، فيما أوقعت القرعة فريق ليفربول الإنجليزي في مجموعة سهلة نسبياً.
وجاءت القرعة كالتالي:
المجموعة الأولى: وستهام الإنجليزي وأوليمبياكوس اليوناني وفرايبورج الألماني وباتشكا توبولا الصربي
المجموعة الثانية: أياكس الهولندي ومارسيليا الفرنسي وبرايتون الإنجليزي وأيك أثينا اليوناني.
المجموعة الثالثة : رينجرز الاسكتلندي وريال بيتيس الإسباني وسبارتا براغ التشيكي وأريس ريماسول القبرصي.
المجموعة الرابعة : أتالانتا الإيطالي وسبورتينج لشبونة البرتغالي وشتورم جراتس النمساوي وراكوف البولندي.
المجموعة الخامسة : ليفربول الإنجليزي ولاسك النمساوي ويونيون سان خيلويزي البلجيكي وتولوز الفرنسي.
المجموعة السادسة : فياريال الإسباني ورين الفرنسي ومكابي حيفا الإسرائيلي وباناثانايكوس اليوناني.
المجموعة السابعة : روما الإيطالي وسلافيا براغ التشيكي وشريف تيراسبول المولدوفي وسيرفيت السويسري.
المجموعة الثامنة : ليفركوزن الألماني وكاراباج الأذربيجاني ومولده النرويجي وهكن السويدي.
وتنطلق مباريات دور المجموعات 21 سبتمبر الجاري، علماً بأن المباراة النهائية للبطولة ستكون يوم 22 مايو 2024 في مدينة دبلن الإيرلندية.