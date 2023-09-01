تعرف على قرعة «الدوري الأوروبي»



موناكو (د ب أ)



أوقعت قرعة الدوري الأوروبي لكرة القدم فريق وستهام الإنجليزي، بطل دوري المؤتمر الأوروبي في مجموعة متوسطة، فيما أوقعت القرعة فريق ليفربول الإنجليزي في مجموعة سهلة نسبياً.

وجاءت القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: وستهام الإنجليزي وأوليمبياكوس اليوناني وفرايبورج الألماني وباتشكا توبولا الصربي

المجموعة الثانية: أياكس الهولندي ومارسيليا الفرنسي وبرايتون الإنجليزي وأيك أثينا اليوناني.

المجموعة الثالثة : رينجرز الاسكتلندي وريال بيتيس الإسباني وسبارتا براغ التشيكي وأريس ريماسول القبرصي.

المجموعة الرابعة : أتالانتا الإيطالي وسبورتينج لشبونة البرتغالي وشتورم جراتس النمساوي وراكوف البولندي.

المجموعة الخامسة : ليفربول الإنجليزي ولاسك النمساوي ويونيون سان خيلويزي البلجيكي وتولوز الفرنسي.

المجموعة السادسة : فياريال الإسباني ورين الفرنسي ومكابي حيفا الإسرائيلي وباناثانايكوس اليوناني.

المجموعة السابعة : روما الإيطالي وسلافيا براغ التشيكي وشريف تيراسبول المولدوفي وسيرفيت السويسري.

المجموعة الثامنة : ليفركوزن الألماني وكاراباج الأذربيجاني ومولده النرويجي وهكن السويدي.

وتنطلق مباريات دور المجموعات 21 سبتمبر الجاري، علماً بأن المباراة النهائية للبطولة ستكون يوم 22 مايو 2024 في مدينة دبلن الإيرلندية.