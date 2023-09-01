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ألبا يعتزل دولياً

ألبا يعتزل دولياً
1 سبتمبر 2023 16:06

 
مدريد (أ ف ب) 

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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أن المدافع الإسباني لاعب إنتر ميامي الأميركي جوردي ألبا، اعتزل اللعب دولياً.
وكان الظهير الأيسر السابق لنادي برشلونة، قائداً لمنتخب «لاروخا» الذي ظفر بدوري الأمم الأوروبية في يونيو الماضي.
وشارك ألبا للمرة الأولى مع إسبانيا في العام 2011، ولعب 92 مباراة مع منتخب بلاده، سجل خلالها تسعة أهداف.
وأحرز اللاعب «34 عاماً»، هدفاً لإسبانيا في الفوز على إيطاليا في نهائي كأس أوروبا 2012، ما ساعد «لا روخا» على الاحتفاظ باللقب.
وكتب الاتحاد الإسباني في بيان «من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لدينا امتنان أبدي لهذا المسار الرائع، شكراً لك جوردي».
ولدى إسبانيا بدائل عدّة للاستعانة بها في مركز الظهير الأيسر، من بينها لاعب برشلونة أليخاندرو بالدي، الذي أخذ مكان ألبا على مستوى النادي.

إسبانيا
برشلونة
إنتر ميامي
جوردي ألبا
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