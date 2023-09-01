بونوتشي ينفصل عن «السيدة العجوز»

ميونيخ (أ ف ب)



غادر المدافع المخضرم الدولي الإيطالي ليوناردو بونوتشي فريقه الأبدي يوفنتوس الإيطالي للانضمام إلى أونيون برلين، حيث يخوض معه دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حسب ما أفاد متصدر الدوري الألماني لكرة القدم.

وقرر بونوتشي، بطل أوروبا 2012 مع المنتخب الإيطالي، في سن الـ36 عاماً خوض مغامرة خارج حدود بلاده، على الرغم من أن عقده مع يوفنتوس يمتد حتى «صيف 2024»، وبعدما أمضى معظم مسيرته بقميص فريق «السيدة العجوز» الذي لعب معه 12 موسماً من 2010 حتى 2023، في حين دافع عن ألوان ميلان موسم 2017-2018 قبل أن يعود إلى تورينو.

ولم يفصح أونيون برلين عن مدة العقد، في حين أشارت مجلة «كيكر» أن بونوتشي تعاقد مع نادي العاصمة لموسم واحد.

قال بونوتشي «إنه أمر مميز بالنسبة لي أن أسافر إلى الخارج للمرة الأولى في مسيرتي، في أونيون، ستسنح لي الفرصة لمواصلة اللعب على أعلى مستوى، ومساعدة الفريق في ثلاث مسابقات صعبة، بفضل خبرتي».

فاز بونوتشي ببطولة إيطاليا تسع مرات، مرة واحدة مع إنتر «2005-2006»، وثماني مرات مع يوفنتوس «2011-2012 حتى 2019-2020»، كما خاض مع فريق مدينة تورينو نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، وخسر أمام برشلونة الإسباني «2015» ومواطنه ريال مدريد «2017».

وأوقعت القرعة التي أجريت الخميس ريال مدريد ونابولي الإيطالي وبراجا البرتغالي ضمن مجموعة أونيون برلين في أول مشاركة له في المسابقة القارية الأم.

وعزز أونيون برلين صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث قام بضم المهاجم كيفن فولاند من موناكو، والمدافع روبن جوزنس من إنتر وصيف دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي في صفقة هي الأغلى في تاريخ النادي الألماني «15 مليون يورو».