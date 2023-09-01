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الرياضي

بطولة حمدان بن زايد للرماية النسائية تنطلق السبت

بطولة حمدان بن زايد للرماية النسائية تنطلق السبت
1 سبتمبر 2023 14:24

 
الظفرة (وام)


تنطلق يوم السبت المنافسات التمهيدية للنسخة الثالثة، من بطولة حمدان بن زايد للرماية بندقية «سكتون 0.22»، للفئات النسائية. 

ودشن نادي الظفرة للرماية عملية التسجيل للمشاركة في البطولة، والتي ينظمها بمقره في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، حتى 22 سبتمبر الجاري.
وتحصل الفائزة الأولى على 70 ألف درهم، والثانية على 50 ألفاً، والثالثة على 30 ألفاً، والرابعة على 20 ألفاً، والخامسة على 10 آلاف، بالإضافة إلى جوائز مالية أخرى بواقع 8 آلاف درهم، و7 آلاف، و6 آلاف، و4 آلاف، و3 آلاف للفائزات من المركز السادس إلى العاشر. 

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وأكد عبد الله حمد المري، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، حرصهم على تنفيذ جميع البرامج التي تعزز تمكين المرأة، وترتقي بقدراتها، بما يتماشى مع الرؤية الشاملة من مجلس أبوظبي الرياضي. 

وأشار إلى أن بطولة حمدان بن زايد للرماية بندقية ستكون 0.22، للفئات النسائية، من البرامج المهمة التي يتبناها النادي، لتشجيع العناصر النسائية في منطقة الظفرة على المشاركة في الفعاليات والأنشطة التي ينظمها النادي.
وأضاف: نتطلع إلى واقع أفضل للأنشطة النسائية في مجال الرماية، ونعمل على جميع التفاصيل التي تعزز نجاح النسخة الثالثة لهذه المنافسة، على غرار التميز الكبير الذي حققته فعاليات بطولة الرجال، والتي شهدت منافسة قوية من داخل الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

الرماية
بطولة حمدان بن زايد
نادي الظفرة للرماية
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