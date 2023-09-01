4 مدربين من أندية أبوظبي يخوضون «معايشة» في إسبانيا



أبوظبي (الاتحاد)



نظّم مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع وكالة «تو ايليفن» للرياضة والتسويق، برنامجاً لمعايشة 4 مدربين من أندية أبوظبي في أكاديمية نادي كورنيّا الإسبانية، من 30 يوليو إلى 31 أغسطس.

وجاء برنامج المعايشة ضمن برنامج «ذا كوتش» الحاضن والذي يهدف لإعداد قاعدة تدريبية جديدة، ضمن مبادرات مجلس أبوظبي الرياضي الطموحة لتمكين الكوادر التدريبية في الإمارة، وتأهيلهم للحصول على الرخص والشهادات المعتمدة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

ومثّل عبدالله إبراهيم الحمادي نادي «الظفرة»، وعبدالله بلال النوبي «الوحدة»، وعادل عبدالله باسليمان «بني ياس»، وسامي رمضان الراشدي «العين»، واشتملت فترة المعايشة على محاضرات نظرية وتدريبات عملية بمشاركة مدربين من مختلف أنحاء العالم.

من جانبه، قال طلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي بمجلس أبوظبي الرياضي: «نسعى من خلال برنامج «ذا كوتش» لتطوير المنظومة الفنية في أندية أبوظبي، ورفدها بالتجارب الاحترافية التي تسهم في تطوير مهارات كوادرنا التدريبية في أندية أبوظبي».

وأضاف: «تأتي المعايشة ضمن خطط مجلس أبوظبي الرياضي المتواصلة، لتطوير الكوادر التدريبية وتعزيز قاعدة العمل الاحترافي في أندية وأكاديميات أبوظبي، انطلاقاً من حرصنا على تقديم وتبني المبادرات الهادفة لتحقيق المزيد من المكتسبات لرياضة أبوظبي، والمساهمة في رفع مستويات أداء الكوادر التدريبية، ما يقودنا لترجمة الكثير من الأهداف والمخرجات الإيجابية من البرنامج المبتكر».

وقال: «سعداء بنتاجات ومخرجات برنامج المعايشة الذي أقيم في أحد أهم أكاديميات كرة القدم في أوروبا، ونتطلع إلى التعاون مع مختلف الجهات المعنية للمزيد من البرامج التطويرية للمدربين في مختلف الألعاب الأخرى».

يذكر أن مجلس أبوظبي الرياضي أطلق برنامج «ذا كوتش» بالتعاون مع الشركاء، وزارة التربية والتعليم، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، واللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، والإسعاف الوطني، إلى جانب الاتحادات الرياضية، ويهدف البرنامج لإعداد قاعدة تدريبية إدارية جديدة في أندية أبوظبي وتأهليهم لمزاولة مهنتي المدرب والإداري في أندية أبوظبي والأكاديميات التابعة لها.