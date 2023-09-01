6 لاعبين يمثلون الإمارات في القوس والسهم بـ الألعاب الآسيوية»



دبي (وام)



يستعد منتخب الإمارات للقوس والسهم للظهور الأول في تاريخ الألعاب الآسيوية، وذلك من خلال المشاركة في منافسات آسياد هانجتشو بالصين، التي تقام من 20 سبتمبر الجاري إلى 8 أكتوبر المقبل.

ويمثل منتخب القوس والسهم في منافسات هذه الدورة 6 لاعبين ولاعبات، هم: عائشة جاسم آل علي، وآمنة العوضي، وحصة يعقوب العوضي، وجمانة النجار، وعبد الله عبيد الكتبي، ومحمد صالح مبارك.

وأكد البريطاني مايكل بيرت المدير الفني لمنتخب القوس والسهم، أن المشاركة في منافسات دورة الألعاب الآسيوية، خطوة مهمة واستكمالا لمسيرة التطور برياضة القوس والسهم بالإمارات.

وقال: «شاركنا على مدار الشهور الماضية في العديد من البطولات الكبرى، ومن بينها بطولة آسيا التي استضافتها الإمارات خلال ديسمبر الماضي، لكن المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية أمر مختلف، يمثل اختباراً حقيقياً للجهود التي بذلناها الفترة الماضية. وأضاف: يحرص اتحاد القوس والسهم على التخطيط لمشروع واعد من خلال إعداد منتخب جديد، يضم بين صفوفه مجموعة من العناصر الواعدة التي تخطو أولى خطواتها في هذه الرياضة، وقطعنا حتى الآن شوطا كبيراً وحققنا نتائج طيبة».

وأوضح أن المجموعة المختارة لخوض منافسات الألعاب الآسيوية، ما زالت تنتظرها برامج إعداد جيدة، وتدريبات مكثفة، استكمالاً للبرامج السابقة التي خاضها اللاعبون على مدار الشهور الماضية.

وأشار بيرت إلى أن المشاركة في محفل قاري كبير مثل دورة الألعاب الآسيوية، من شأنها أن تكسب اللاعبين خبرة كبيرة وتصقل موهبتهم، على الرغم من أن المنافسات هي نفسها التي يخوضونها، سواء في بطولات خارجية، أو على الصعيد المحلي، إلا أن المشاركة في مسابقة أولمبية قارية مع أفضل لاعبي لقارة أمر مختلف.

وأكد أن المنتخب سيخوض تحدي دورة الألعاب الآسيوية بطموح تقديم أفضل ما لديه، والتأكيد على أن القوس والسهم في الإمارات يسير على الطريق الصحيح، خاصة أنه تنتظره العديد من البطولات القادمة قبل نهاية العام الجاري مثل البطولة العربية بالسعودية.