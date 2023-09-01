طرح تذاكر «طيران الإمارات للرجبي»



دبي (الاتحاد)

تعود الفعاليات المرتقبة لبطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، حيث طُرحت تذاكر أكبر احتفالية رياضية وترفيهية في المنطقة، والتي تقام من 1 إلى 3 ديسمبر المقبل، بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني للإمارات، ويتوفر أمام الجمهور إمكانية الاختيار من بين عدة تجارب متنوعة للاستمتاع بالفعالية على ملعب «ذا سيفينز» بدبي، خلال نهاية أسبوع حافلة بالتشويق والمنافسة.

وتتضمن دورة العام 2023 من البطولة، أكبر حشد من الرياضيين والنجوم والفنانين العالميين، بالإضافة إلى أكبر تجارب الضيافة الحديثة في دبي خلال البطولة، وبأسعار تذاكر تبدأ من 425 درهماً.

وإلى جانب البطولة الرئيسية، بوسع المشجعين حضور منافسات رياضية شيّقة ومتنوعة بين فرق الهواة في الرجبي، وكرة الشبكة، والكريكيت، وفرق اللياقة وغيرها من جميع أنحاء العالم.

وشهدت نسخة العام الماضي 2022 حضوراً عالمياً واسعاً للرياضيين المحترفين والهواة، تجاوز عددهم 5600 مشارك و420 فريقاً، من جميع المستويات والأعمار من 32 دولة، تنافسوا على أرض ملعب «ذا سيفينز».

وأكد منظمو البطولة خططهم للتوسع في المنافسات لتلبية الطلب هذا العام، ووعدوا المشجعين بأنشطة رائعة تناسب الجميع، من المشجعين الرياضيين إلى رواد المهرجان والعائلات والراغبين بأنشطة اللياقة وغيرهم.

وعلى هامش الملاعب، تشهد فعاليات العام الحالي مزيجاً من العروض الفنية والترفيهية التي يقدمها فنانون عالميون ومحليون حاصلون على جوائز، وذلك على أربعة مسارح هي مسرح «رجبي روكس» و «هاينكن تافرن» و «بيتس أون 2» و«فريكونسي أون 8»، ليعيش الزوار أروع الأوقات الحافلة بالمرح والترفيه في فترات المساء.

ومن أبرز الفنانين المشاركين في بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي الثنائي البريطاني الشهير دي جي لاك وماكنيت، وUK Garage وArtful Dodger، الذين يقدمون عروضهم في ملعب «ذا سيفينز»، ويُعلن خلال الأسابيع المقبلة عن أبرز الفنانين المشاركين بشكل رسمي.

وتحظى العائلات بأوقات ممتعة في البطولة، حيث تناسب الفعاليات والأنشطة الترفيهية في ملعب «ذا سيفينز» المشجعين الصغار والكبار، بينما تتوفر خيارات واسعة من المأكولات والمشروبات ومواقع المشاهدة لتتمكن الأسر الزائرة من قضاء نهاية أسبوع رائعة، عدا عن الدخول المجاني للأطفال دون 10 سنوات.

ويستطيع المشجعون الراغبون بعيش تجربة الضيافة الفريدة الاستمتاع بالفعالية في «ذا هانجر»، الذي يوفر لهم ضيافة كبار الشخصيات على مدى يومين، وخيارات واسعة من المأكولات والمشروبات، مع إمكانية متابعة مجريات البطولة من أفضل الأماكن في المنصة الرئيسية الشمالية، وبأسعار تبدأ من 1950 درهماً.

وقال ماثيو تايت، مدير مهرجان بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي: «يسعدنا الإعلان عن بدء بيع تذاكر البطولة، التي تعد إحدى دورات سلسلة اتش اس بي سي العالمية لسباعيات الرجبي، والتي تنطلق في ديسمبر بشكل جديد، وإلى جانب تاريخها العريق، بوصفها أكبر فعالية رياضية وترفيهية في الشرق الأوسط، فإننا نتطلع إلى انطلاق هذه النسخة بشكلها الجديد وإلى استقبال المشجعين في ملعب «ذا سيفينز» في ديسمبر».

من جانبه قال سام بيندر، مدير عام لبطولة سباعيات الرجبي العالمية: «تأتي بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي لتستكمل تقليداً عريقاً يعود لأكثر من 50 عاماً، ومكانة راسخة بوصفها فعالية مدهشة للترفيه في الملعب وخارجه بفضل مشاركة أفضل اللاعبين والفرق والأجواء الاحتفالية الرائعة في المكان».