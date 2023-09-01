شباب الأهلي والوصل والنصر في صدارة «الألعاب الجماعية»



دبي (الاتحاد)



شهدت دورة مجلس دبي الرياضي الصيفية التنشيطية للألعاب الجماعية نجاحاً كبيراً، في ختام المنافسات التي شاركت فيها أندية دبي الأربعة وهي شباب الأهلي، والنصر، والوصل، وحتا ضمن فئتي الشباب والناشئين، وتضمنت ثلاث ألعاب جماعية هي الكرة الطائرة وكرة السلة، وكرة اليد.

وفي الكرة الطائرة، فاز شباب الأهلي بالمركز الأول في فئة الشباب، والنصر بالمركز الأول في فئة الناشئين، وفي السلة فاز الوصل بالمركز الأول في فئتي الشباب والناشئين، وفي كرة اليد فاز الوصل بالمركز الأول في فئتي الشباب والناشئين.

وأقيمت منافسات بطولة كرة السلة في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر الرياضي، بينما أقيمت بطولة كرة اليد في صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل الرياضي، فيما أقيمت بطولة الكرة الطائرة في صالة الشيخ مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي بالنهدة.

وينظم مجلس دبي الرياضي «الدورة الصيفية التنشيطية للألعاب الجماعية» سنوياً، انطلاقاً من خطته الاستراتيجية الساعية لتطوير قطاع الناشئين، وتحضير فرق الأندية للمسابقات الرسمية، من خلال منح الفرصة للاعبين من فئة الشباب والناشئين للمشاركة في أكبر عدد من المباريات الخاصة بهم، لزيادة الاحتكاك بين مختلف المستويات المهارية، بما يكسبهم خبرة أكثر، وتعد الدورة إعداداً مبكراً لفرق ولاعبي أندية دبي بالشكل الملائم، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، بما يساعدها على تحقيق أهدافهم، للوصول إلى منصات التتويج في الموسم الرياضي.

وتأتي الدورة تنفيذاً لتوصيات الملتقيات السنوية للألعاب الجماعية التي ينظمها المجلس، في الجانب المتعلق بتطوير المستوى الفني للاعبين، وتقديم الدعم الشامل للرياضيين الموهوبين واستثمار فترة الاستراحة في الإجازة الصيفية.

ويولي مجلس دبي الرياضي اهتماماً كبيراً بقطاع الشباب والناشئين، تأكيداً على أهمية الدور الذي تلعبه فرق المراحل السنية بأندية دبي ،كونها الرافد الأول للفرق الأولى بالأندية، وتعد أساسًا لنجاحها وتفوقها في المسابقات الرسمية.

ويحرص المجلس على تحقيق الأجهزة الفنية بأندية دبي أكبر استفادة من الدورة، حيث تتيح الدورة للأجهزة الفنية تجربة اللاعبين، من أجل التعرف على مستوياتهم وإيجاد مواضع التحسين، وتحقيق الانسجام اللازم بين اللاعبين خلال مباريات الدورة، قبل انطلاق المنافسات الرسمية.