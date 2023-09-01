رئيس سان جيرمان يرفض الإجابة على هذا السؤال!



أنور إبراهيم (القاهرة)



اعترف ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي، بصعوبة الحصول على خدمات المهاجم الفرنسي الهداف راندل كولو مواني لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني. وقال في تصريحات لشبكة مونت «كارلو سبورت»، على هامش حفل قرعة دوري الأبطال «الشامبيونزليج»، وتوزيع جوائز أفضل لاعب ولاعبة وأفضل مدرب ومدربة في أوروبا هذا العام: لا ننكر أننا مهتمون بضم كولو مواني، وهذا ليس سراً يخفى على أحد، ولكننا بعيدون عن التوصل إلى اتفاق مع إدارة آينتراخت، نعم بعيدون للغاية، لأنهم رفضوا أكثر من عرض تقدمنا به، ويصرون على الحصول على 100 مليون يورو نظير الاستغناء عن اللاعب، ولم يعد يتبقى الكثير من الوقت على غلق سوق الانتقالات، مجرد ساعات قليلة. ومع ذلك نأمل في إمكانية التوصل إلى اتفاق خلالها.

ورداً على سؤال من أكثر من شبكة تليفزيون عالمية عن القرعة التي أقعت فريقه في مجموعة «الموت»، مثلما اتفق الكثير من خبراء اللعبة على هذه التسمية، حيث تضم المجموعة إلى جانب سان جيرمان، بروسيا دورتموند، وإيه سي ميلان، ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي، قال الخليفي: نعم هي مجموعة صعبة للغاية، ولكن علينا أن نلعب مباريات كبيرة، واللاعبون يحبون ذلك ويريدونه.

وأضاف أنها مجموعة تعطي الدافع والحافز للاعبينا لكي يكونوا جاهزين، وعلى أي حال أنا متفائل هذا العام.

واختتم تصريحه بقوله: ربما تكون هذه المجموعة صعبة أيضاً على الآخرين ولسنا وحدنا.

وعندما انتقل للحديث عن مستقبل نجم الفريق الشاب كيليان مبابي، قال الخليفي: ساعات وتنتهي سوق الانتقالات الصيفية، وكيليان هو لاعب باريس سان جيرمان.

وأضاف: أجرينا مناقشات جيدة معه بخصوص مستقبله، وأيضاً مع بقية أفراد عائلته، إنه شخص رائع لاعباً ومحترفاً.

وعندما طُلب من الخليفي الحديث عن تجديد عقد مبابي، قال لا أريد الحديث عن ذلك، ما قد يوحي للبعض على حد قول بعض المصادر الصحفية المستقلة، بأن الساعات القادمة قد تشهد تطوراً سريعاً، بالنسبة لمستقبل مبابي، ويفاجأ الجميع بانتقاله إلى ريال مدريد!