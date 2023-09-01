مباراتان في «تمهيدي» كأس نائب رئيس الدولة للسلة



علي معالي (دبي)



تنطلق السبت، أولى منافسات الموسم الجديد لكرة السلة، بإقامة مباراتان في الدور التمهيدي لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، والمؤجلة من الموسم الماضي، يلتقي شباب الأهلي مع البطائح على صالة النصر، في الساعة السابعة والنصف مساءً، والشارقة مع الظفرة على صالة الوصل في السابعة مساءً، يشارك في النسخة 6 فرق، تم تقسيمها إلى مجموعتين، تضم الأولى شباب الأهلي، الوصل والبطائح، والثانية، الشارقة، النصر، والظفرة، واعتذر الوحدة عن عدم المشاركة.

تقام البطولة بنظام خروج المغلوب، وتُجرى المباريات على ملاعب محايدة، وتستمر مباريات الدور التمهيدي حتى 8 سبتمبر الجاري، على أن تقام مباريات ربع النهائي 11 سبتمبر، بين ثاني المجموعة الأولى، وثالث المجموعة الثانية، وثاني المجموعة الثانية مع ثالث المجموعة الأولى، ويتأهل متصدر المجموعتين الأولى والثانية من «التمهيدي» إلى نصف النهائي مباشرة، ويجرى النهائي 17 سبتمبر، يسبقه مباراتان لتحديد المراكز من الثالث إلى السادس.

يبدأ «الفرسان» رحلة الدفاع عن اللقب، بمواجهة «الراقي»، في مباراة فيها العديد من الوجوه الجديدة، خاصة من جانب شباب الأهلي الذي يقوده المدرب التونسي وليد بن خميس زريدة، في أول تجربة له بملاعبنا، ومعه من العناصر الجديدة الأميركي دانييل لويس، في حين يعود للمشاركة الأميركي الآخر نيكولاس مينراث، وتمت إعادة قيده من جديد مع الفريق.

وفي المقابل يسعى بدر إبراهيم المدرب المواطن في البطائح إلى البداية الجيدة، وهناك وجه جديد بصفوف «الراقي» من الأجانب، الأميركي دونتي جامار، وهو المحترف الوحيد بالفريق حتى الآن.

وفي المباراة الثانية، يسعى عبدالحميد إبراهيم العائد إلى قيادة تدريب الشارقة إلى البداية المثالية، عندما يلتقي الظفرة الذي يقوده السوري علي الشطي صاحب الخبرة الكبيرة في ملاعبنا، وقام «الملك» بالتعاقد مع «الثنائي» الأميركي ديفون هنري، ومواطنه ماركيوز جونس، وفي الظفرة قام النادي بتجديد التعاقد مع الأميركي تاماس أمونتي، ولاعب الدومينيكان كلوبيرت.