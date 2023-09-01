«غنتوت» يشارك في معرض أبوظبي للصيد والفروسية



غنتوت (الاتحاد)



يشارك نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، بتوجيهات سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، في فعاليات النسخة العشرون لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، وذلك بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، والذي يشهد مشاركة واسعة من داخل الدولة وخارجها، من كبرى البيوت التجارية والمؤسسات المتخصصة، وذلك اعتباراً من اليوم وإلى 8 سبتمبر الحالي.

وتهدف المشاركة في معرض الصيد والفروسية في أبوظبي، لشرح رسالة النادي للزوار من الضيوف والأسر والعائلات بمختلف مستوياتهم، بهدف عكس أهداف النادي المستقبلية وتوجهاته الجديدة الخدمية والمجتمعية والرياضية والاستثمارية، ويأمل النادي أن تحقق طموحات قيادته وتوجهاته، من خلال أفكاره في المستقبل القريب، وتتضمن التفكير من حيث المبدأ في ميلاد أكاديمية للبولو مستقبلاً، بعد وضع خطه علمية هادفة بهدف إعداد مواهب واعدة، تسهم في دعم رياضة الإمارات، بمجالات الألعاب التراثية التقليدية، من أجل استشراف المستقبل.

وأكد خالد سعيد المرزوقي المدير التنفيذي للنادي، أن المشاركة في المعرض، تشمل التعريف بالطفرة التي استحدثها مجلس إدارة النادي، بتوجيهات من سمو رئيس النادي بافتتاح مطعم النادي، وتعليم البولو بالنسبة للصغار، كما دشن النادي مؤخراً مشروع إيجار إسطبلات النادي الحديثة المجهزة بأحدث التقنيات، والإعلان عن فتح باب عضوية البولو بالنادي التي تتيح للاعبي البولو والفرق التمتع بملاعب البولو والمطعم والإسطبلات، والمشاركة في البطولات التي ينظمها.

من المتوقع أن يستقطب المعرض لهذا العام قطاعات كبيرة للترويج لمنتجاتها الصناعية المختلفة، وهي فرصة ذهبية للنادي الذي تأتي مشاركته في دورات عدة بالمعرض على التوالي للترويج وتقديم مساهماته في هذا المجال لجمهور الحدث الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا.