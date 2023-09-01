8 ملايين يورو شرط انتقال فيليكس إلى «البارسا»



أنور إبراهيم (القاهرة)



لم يعد البرتغالي جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد، ضمن خطط وحسابات الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني هذا الموسم، وينتظر الأخير اللحظة التي يرحل فيها «النجم الشاب»، بعد أن وصلت العلاقة بينهما إلى «طريق مسدود».

ولكن المشكلة الكبرى أن طلبات «الروخي بلانكوس» المادية تتجاوز بكثير إمكانيات برشلونة الذي يسعى للحصول على خدمات اللاعب، بعد أن أبدى رغبته الشديدة في اللعب لـ «البارسا»، بل واعترف بأنه يعشق «البلاوجرانا» منذ نعومة أظافره.

ونظراً لضيق الوقت، قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية، تسود حالة من التشاؤم عند البعض، فيما يتعلق بإمكانية إتمام الصفقة، بينما يبدي البعض الآخر تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق بشأن «عقد إعارة» خلال ساعات.

وذكر موقع «ياهو سبورت» أن أتلتيكو مدريد يرغب في الحصول على 8 ملايين يورو، مقابل صفقة الإعارة، مع تحمل «البارسا» لكامل راتب اللاعب، ولكن بالنظر إلى المشكلات المادية التي يعاني منها برشلونة، قد يكون من الصعب تلبية هذه المطالب، وخاصة أن النادي لم ينته بعد من تسجيل صفقة البرتغالي الآخر جواو كانسيلو القادم من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة أيضاً.

وترتيباً على ذلك ستكون الساعات القليلة القادمة حاسمة، في معرفة ما إذا كان من الممكن إتمام الصفقة من عدمه.

وقال إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكومدريد، في تصريحاته على هامش حفل قرعة دوري الأبطال وتوزيع جوائز أفضل لاعب ولاعبة ومدرب ومدربة في أوروبا موسم 2022-2023: مستقبل فيليكس موضع الكثير من الشكوك، وبقاءه في «الأتليتي» قد يكون غير مؤكد، إذا ما تقدم نادي بعينه «يقصد برشلونة» بعرض للحصول على خدماته. وأضاف سيريزو: فيليكس قال إنه يريد اللعب لبرشلونة، ونحن ننتظر أن يقدموا عرضاً من أجله، إذا كانوا يريدونه فعلاً، وعلى أية حال تتضح الأمور خلال ساعات.