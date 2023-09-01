«زوارق أبوظبي» تطارد «السرعة الأعلى» في «مونديال الفورمولا-2»



سان نازارو (الاتحاد)



ينطلق فريق أبوظبي للزوارق السريعة، غداً السبت، في مهمة إحراز أفضل زمن، ضمن الجولة الثانية، من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-2»، بمدينة سان نازارو الإيطالية، وسط مشاركة 17 زورقاً في الجولة، ويسعى فريق أبوظبي لبسط سيطرته ومواصلة الصدارة للترتيب العام للبطولة.

ويدخل زورق «أبوظبي 35»، بقيادة راشد القمزي الجولة، منتعشاً بإنجاز الصدارة، بعد أن أحرز المركز الأول في الجولة الماضية في ليتوانيا، وتصدر الترتيب العام بـ 20 نقطة، في حين يطمح منصور المنصوري إلى تعويض حادث الانقلاب الذي تعرض له في تلك الجولة، وخروجه من السباق، بعد أن كان في المركز الثالث.

شهدت الجولة الماضية، عبر سباق أفضل زمن حلول راشد القمزي في المركز الرابع، ومنصور المنصور سادساً، واستطاع القمزي التعويض لاحقاً في السباق الرئيسي، والتقدم إلى الأمام في، حين حقق أفضل زمن المتسابق ستيفان أرناد، والذي يشارك للمرة الأولى في البطولة، وحقق زمناً 48,88 ثانية على مسار كلابيديا في ليتوانيا.

وتنطلق تصفيات أفضل زمن اليوم على 3 مراحل، الأولى بمشاركة كافة الزوارق، ثم تتأهل للتصفية التالية 12 زورقا، وبعدها 6 زوارق للمرحلة الأخيرة لتنافس على لقب السرعة وصدارة السباق.

وبدأ فريق أبوظبي الجولة قبل أيام بمعسكر تدريبي وإعدادي للمتسابقين، من أجل الدخول للجولة في أفضل تجهيز، والمنافسة على أفضل الأرقام.



من جهته، يعتزم منصور المنصوري نجم فريق أبوظبي الشاب تعويض حادث الانقلاب الذي تعرض له في الجولة الماضية، وإحراز منصة ومركز متقدم في هذه الجولة، حتى يستمر مع مشوار المنافسين على لقب البطولة.

وقال: كنت في المركز الثالث في السباق الماضي، حتى الدورة الثامنة والعشرين، وقبل نهاية السباق بسبع دورات، عندما انقلب الزورق فجأة، عند إحدى البوابات الهوائية، وأحاول جاهداً تعويض ذلك، خاصة أنني كنت سأنهي السباق الماضي ثالثاً لو لم ينقلب الزورق.

وعن مسار السباق، قال: تتميز بحيرة سان نازارو بهدوء المياه، وكونها مغلقة من كل الجهات، مما ينفي وجود تيارات هوائية، أو أمواج تؤثر على السباق، والمنافسة تقام في أجواء هادئة، وذلك يبشر بأننا نسابق في طقس ملائم لسباقات «الفورمولا-2»، المهم في تصفيات أفضل زمن هو الهدوء منذ التصفية الأولى، ومحاولة الوصول إلى التصفية الأخيرة، والتي تعتبر الأهم ضمن كافة تصفيات أفضل زمن.

من جهته، كشف مدرب الفريق الإيطالي جيدو كابليني عن تفاؤله الكبير، بأن يحقق نجوم فريق أبوظبي مراكز متقدمة، في سباق أفضل زمن، وقدرتهم على الوصول إلى الأفضل في الجولة.

وقال : سباق السرعة في سان نازاروا فرصه كبيرة أمامنا، وذلك قياساً على نتائج الشباب في المعسكر التدريبي، ووصولهم إلى سرعات كبيرة، بالإضافة إلى تركيزنا طوال الفترة الماضية على تجهيز الزوارق للمشاركة الحالية.

وأبدى كابليني ثقته بأن يكون سباق الزمن لمصلحة نجوم فريق أبوظبي، وذلك قبل انطلاق السباق الحاسم للجولة والرئيسي يوم الأحد، وقال: بحيرة سان نازروا من السباقات التي حققنا من خلالها ألقاباً عديدة في سباق «الفورمولا-1» في السابق عندما كان يقام هنا، ومع إقامة «الفورمولا-2» للمرة الأولى فإننا أيضاً نتسلح بالذكريات الجميلة التي تحققت في منافسات «الفورمولا-1» لفريق أبوظبي، وأن نواصل على النهج نفسه والإنجاز.