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الرياضي

ميسي يقود «أبطال العالم» في تصفيات «مونديال 2026»

ميسي يقود «أبطال العالم» في تصفيات «مونديال 2026»
1 سبتمبر 2023 10:48

 
بوينوس أيرس (أ ف ب) 

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يستهل المنتخب الأرجنتيني حملة الدفاع عن لقبه بطلًا لكأس العالم لكرة القدم، من خلال مواجهة الإكوادور وبوليفيا في تصفيات «مونديال 2026» بقيادة نجمه وقائده ليونيل ميسي، حسب التشكيلة التي أعلنها الاتحاد الأرجنتيني.
وغاب عن قائمة المدرب ليونيل سكالوني، بعض اللاعبين البارزين، أمثال باولو ديبالا «روما الإيطالي»، وماركوس أكونيا «إشبيلية الإسباني»، وجيوفاني لو سيلسو «توتنهام الإنجليزي» بسبب الإصابة.
ويجد ميسي «36 عاماً»، المنضم حديثاً إلى إنتر ميامي الأميركي، إلى جانبه اللاعبَين المخضرمَين، أنخل دي ماريا «بنفيكا البرتغالي» ورودريجو دي بول «أتلتيكو مدريد الإسباني».
وتستضيف الأرجنتين الإكوادور في بوينوس أيرس 7 سبتمبر، ومن ثمّ تحلّ ضيفة على بوليفيا بعد 5 أيام في لاباز.
وتضم القائمة الكاملة إيميليانو مارتينيس «أستون فيلا الإنجليزي»، فرانكو أرماني «ريفر بلايت»، والتر بينيتيس «آيندهوفن الهولندي»، وخوان موسو «أتالانتا الإيطالي»، وليساندرو مارتينيز «مانشستر يونايتد الإنجليزي»، خوان فويث «فياريال الإسباني»، نيكولاس أوتامندي «بنفيكا البرتغالي»، ناهويل مولينا «أتلتيكو مدريد»، جونسالو مونتييل «إشبيلية الإسباني»، جيرمان بيسيلا «ريال بيتيس الإسباني»، نيكولاس تاليافيكو «ليون الفرنسي»، كريستيان روميرو «توتنهام الإنجليزي»، ماركو سينيسي «بورنموث الإنجليزي»، لوكاس إيسكيفيل «أتلتيكو بارانينسي البرازيلي»، ورودريجو دي بول «أتلتيكو مدريد الإسباني»، لياندرو باريديس «روما الإيطالي»، ألكسيس ماك ليستر «ليفربول الإنجليزي»، إنسو فرنانديز «بنفيكا»، ايسيكيال بالاسيوس «باير ليفركوزن الألماني»، جيدو رودريجيز «ريال بيتيس»، فاكوندو بونانوتي «برايتون الإنجليزي»، ألان فيلاسكو «دالاس الأميركي»، برونو سابيلي «أتلتيكو بارانينسي»، تياجو ألمادا «أتلانتا يونايتد الأميركي»، ولاوتارو مارتينيز «إنتر الإيطالي»، أنخل دي ماريا «بنفيكا البرتغالي»، خوليان ألفاريز «مانشستر سيتي الإنجليزي»، نيكولاس جونساليس ولوكاس بلتران «فيورنتينا الإيطالي»، ليونيل ميسي «إنتر ميلان الأميركي»، أنخل كوريا «أتلتيكو مدريد الإسباني»، أليخاندرو جارناتشو «مانشستر يونايتد الإنجليزي».


 

الأرجنتين
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