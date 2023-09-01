«شطرنج الشارقة» يوزع الحقائب الإدارية



الشارقة (الاتحاد)



وزع مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج المناصب الإدارية، في اجتماعه بمقر النادي، بعد تشكيله الجديد برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، حيث يتولى عمران عبد الله النعيمي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، ووهيب جعفر الزرعوني الأمين العام، وعلي سعيد الجلاف مديراً مالياً، وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد، وعبدالله مراد المازمي، رئيساً للجنة التخطيط الإستراتيجي والإعلام.

وتقدم رئيس وأعضاء المجلس بالشكر والتقدير، إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لمكارمه الدائمة للنادي ولاعبيه، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، على الثقة الغالية التي أولوها لمجلس الإدارة.

ووجه الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، الشكر إلى الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس مجلس إدارة النادي السابق، وجمال عيسى المدفع، على ما قدموه من جهود، خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب المحافظة على المكتسبات، والمطالبة بإحراز المزيد من البطولات الفردية والجماعية، على المستوى المحلي والدولي، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة يحرص على جذب اللاعبين المواطنين، بحيث يشكلون إضافة قوية ونوعية لاسم النادي، في الشطرنج بكل المحافل العربية والآسيوية والدولية.