موراي يودّع «فلاشينج ميدوز»



نيويورك (أ ف ب)

واصل الإيطالي سينر المصنّف سادساً مشواره نحو فرض مواجهة ثأرية في الدور ربع النهائي من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب فلاشينج ميدوز، أمام الإسباني كارلوس ألكاراز «حامل اللقب»، وذلك بعد فوزه على مواطنه لورنزو سونيجو 6-4 و6-2 و6-4 ليبلغ الدور الثالث.

وخسر سينر من ألكاراز في دور الثمانية لمسابقة العام الماضي، بعد مباراة مجنونة، احتاجت إلى خمس مجموعات، ويبرز احتمال كبير أن يتواجه اللاعبان من جديد في المرحلة ذاتها من بطولة هذا العام.

وتفوّق سينر على سونيجو، بعدما هيمن على إرساله، حيث لم يعطِ منافسه أي فرصة لكسر إرساله خلال المباراة التي استغرقت ساعتين و5 دقائق.

وقال سينر بعد فوزه «نحن نعمل كثيراً، أنا وفريقي، نحاول دفع نفسي للأمام، وأشعر أن مستواي قد تحسن، وأشعر براحة أكبر على الشبكة، وهذا شيء جديد بالنسبة لي، وآمل أن أتمكن من إظهار ذلك في المستقبل».

من جهة أخرى، ودّع البريطاني اندي موراي الذي تُوج باللقب في «فلاشينج ميدوز« عام 2012 من المنافسات، إثر خسارته من البلغاري جريجور ديميتروف التاسع عشر بنتيجة 6-3 و6-4 و6-1، وضرب ديميتروف موعداً في الدور الثالث مع زفيريف.

في المقابل، تأهل البريطاني الآخر جاك درايبر إلى الدور الثالث، حيث تفوّق على البولندي هوبيرت هوركاش 6-2 و6-4 و7-5، ليضرب موعداً مع الأميركي مايكل موه الفائز على جون إيسنر 3-6، 4-6، 7-6، 6-4 و7-6.

ووضع العملاق الأميركي إيسنر «38 عاماً و2.08 متر» حدّا لمسيرته، بعدما أعلن اعتزاله، إثر خروجه من الدور الثاني.

ولدى السيدات، تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا بطلة أستراليا المفتوحة إلى الدور الثالث بفوزها على البريطانية جودي بوراج 6-3 و6-2.

سابالينكا «25 عاماً»، بلغت الدور نصف النهائي أو أكثر في آخر أربع بطولات كبرى، وتملك فرصة لتجاوز البولندية إيجا شفيونتيك في صدارة التصنيف العالمي، في حال حقّقت النتيجة نفسها مثل البولندية في نيويورك، وقالت سابالينكا «لا أركز حقاً على ذلك، لكنه سيعني الكثير بالنسبة لي، إنه أحد أهدافي، أحد أحلامي، وسأبذل قصارى جهدي للوصول إلى حلمي.

وخرجت من المنافسات على نحو مبكر التشيكية كارولينا بليشكوفا الخامسة والعشرين، إثر خسارتها من الفرنسية كلارا بوريل 6-4 و6-2.