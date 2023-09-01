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الرياضي

كلوزه يُتوج بجائزة تقديرية

كلوزه يُتوج بجائزة تقديرية
1 سبتمبر 2023 10:42

 
موناكو (د ب أ)


حصل النجم الألماني المعتزل ميروسلاف كلوزه، على جائزة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، على هامش حفل قرعة مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. وتسلم كلوزه الجائزة من السلوفيني أليكسندر سيفرين رئيس «اليويفا»، في الحفل الذي استضافته إمارة موناكو. 

ويأتي حصول كلوزه على الجائزة، تقديراً لما قدمه على مدار مسيرته، سواء مع الأندية أو المنتخب الألماني، وتحليه بالروح الرياضية والأخلاق العالية على مدار مسيرته الطويلة مع «الساحرة المستديرة».
وكان كلوزه، حينما كان لاعبا في صفوف لاتسيو الإيطالي، اعترف في مباراة الفريق ضد نابولي بقيامه بلمس الكرة بيديه، قبل أن يسجل هدفاً ليتم إلغاؤه، وكذلك رفض ركلة جزاء غير شرعية لفريقه، خلال لقائه مع فريقه فيردر بريمن أمام أرمينيا بيلفيلد بالدوري الألماني احتسبت لمصلحته. 

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ويتمتع كلوزه بسجل تهديفي مذهل، حيث يتربع حالياً على صدارة قائمة الهدافين التاريخيين لكأس العالم، برصيد 16 هدفاً خلال 24 مباراة لعبها بـ «المونديال»، رفقة المنتخب الألماني. 

وبصفة عامة، أحرز كلوزه 258 هدفا في 667 مباراة، لعبها مع جميع الفرق التي دافع عن ألوانها، فيما سجل 71 هدفاً في 137 مباراة خاضها مع المنتخب الألماني، ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب «الماكينات»، بفارق 3 أهداف أمام أقرب ملاحقيه الأسطورة الراحل جيرد مولر.

موناكو
الاتحاد الأوروبي
اليويفا
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ألمانيا
لاتسيو
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