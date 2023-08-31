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الرياضي

«التعادل المثير» يحسم مباراة بني ياس والجزيرة

«التعادل المثير» يحسم مباراة بني ياس والجزيرة
31 أغسطس 2023 22:42

 
مصطفى الديب (أبوظبي)

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فرض التعادل 2-2 نفسه على نتيجة لقاء بني ياس والجزيرة في ذهاب الدور الأول من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، ورغم سخونة الشوط الأول الذي حفل بالإثارة وشهد تسجيل الفريقين 4 أهداف، إلا أن الشوط الثاني لم يكن بالمستوى نفسه.
ونجح بني ياس في العودة من الخسارة بهدفين إلى التعادل، افتتح التسجيل البرازيلي فيرناندو لوكاس للجزيرة في الدقيقة 21، وأضاف عمر تراوري الهدف الثاني في الدقيقة 26، قبل أن ينجح سولجمانوف لاعب «السماوي» في تقليص الفارق في الدقيقة 32، وأتبعه البرازيلي جواو فيكتور بهدف التعادل في الدقيقة 39، وفي الشوط الثاني سيطر الجزيرة على اللقاء، واستحوذ على الكرة بشكل شبه تام، إلا أن هجمات «السماوي» المرتدة شكلت خطورة كبيرة على مرمى «فخر أبوظبي»، من دون أن يشهد اللقاء أهدافاً أخرى، لينتهي بالتعادل 2-2.

مصرف أبوظبي الإسلامي
بني ياس
الجزيرة
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