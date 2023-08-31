جوارديولا وهالاند الأفضل في أوروبا

موناكو (أ ف ب)

حصل المهاجم النرويجي لمانشستر سيتي، الإنجليزي إرلينج هالاند، على جائزة أفضل لاعب في أوروبا، بعد دوره البارز في تحقيق ثلاثية الدوري المحلي ومسابقة دوري أبطال أوروبا والكأس المحلية.

وحقّق هالاند بداية مذهلة مع «السيتي» الموسم المنصرم مسجلاً 52 هدفًا في جميع المسابقات، منها 39 في الدوري الإنجليزي، ليسهم في تتويج فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا بثلاثية تاريخية.

وقد تفوّق ابن الـ23 عاماً على زميله في الفريق البلجيكي كيفن دي بروين والأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل حديثاً إلى إنتر ميامي الأميركي، والمتوج أخيراً بلقب كأس العالم.

في المقابل، فازت الإسبانية أيتانا بونماتي بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا، بعد فوزها مع فريقها برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات، ومن ثمّ كأس العالم مع منتخب بلادها والتي حصلت فيها أيضاً على جائزة أفضل لاعبة.

وذهبت جائزة أفضل مدرب إلى الإسباني بيب جوارديولا، بعدما أهدى فريقه مانشستر سيتي لقب دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه.

وعلى صعيد السيدات، فازت الهولندية سارينا ويجمان، التي قادت المنتخب الإنجليزي إلى نهائي كأس العالم للسيدات أخيراً، بجائزة أفضل مدربة.