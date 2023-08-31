حاكم الشارقة يوجِّه بإنشاء وتطوير مرافق ناديي اتحاد كلباء وخورفكان

الشارقة (وام)

وجَّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، بتطوير جميع الطرق الرئيسية المؤدية إلى نادي اتحاد كلباء، لضمان سهولة وصول جميع أبناء المدينة من لاعبين ومنتسبين وجمهور مباشرة إلى النادي. كما وجَّه سموه دائرة الأشغال العامة في الشارقة، بإنشاء مبنى إداري متكامل وفق أفضل المعايير الدولية، وبتحديث وتطوير الصالة الرياضية في نادي اتحاد كلباء بشكل كامل وفق أعلى المعايير، وإنشاء ملاعب جديدة إضافية لكرة القدم في ناديي اتحاد كلباء وخورفكان.