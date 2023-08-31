جواهر القاسمي تصدر قراراً بتعيين نائب لرئيس «الشارقة لرياضة المرأة»

الشارقة (وام)

أصدرت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، قراراً بشأن تعيين حنان المحمود، نائباً لرئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، كما أصدرت سموها قراراً بشأن ترقية وفاء تيمور إلى منصب مدير تنفيذي لمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

وتتميز مسيرة حنان المحمود المهنية والممتدة لـ 18 عاماً بسجل حافل من الأدوار القيادية والمبادرات التي ارتقت بالرياضة النسائية خاصة، وتنمية المجتمع عموماً، حيث شغلت عام 2016، لمدة أربع سنوات منصب عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي، وترأست لجنة الاستثمار، وأسهمت في وضع الاستراتيجيات التي تدعم تطوير الرياضة في الإمارة، وتم اختيارها عضواً في اللجنة العليا المنظمة للنسخة السادسة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2020، بعد أن كانت عضواً، ثم رئيساً للجنة التسويق والفعاليات فيها في نسختين سابقتين. وخلال الفترة من 2017 إلى 2022 شغلت منصب عضو في مجلس أمناء جائزة الشارقة للأسرة الرياضية، تبعها تعيينها عضواً في مجلس أمناء جائزة الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي، وتم تعيينها عضواً في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية في أغسطس الجاري، وتتولى حنان المحمود منصب عضو مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين منذ عام 2021.