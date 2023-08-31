الجمعة 1 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

جواهر القاسمي تصدر قراراً بتعيين نائب لرئيس «الشارقة لرياضة المرأة»

جواهر القاسمي تصدر قراراً بتعيين نائب لرئيس «الشارقة لرياضة المرأة»
1 سبتمبر 2023 01:03

الشارقة  (وام)

أخبار ذات صلة
«شطرنج الشارقة» يوزع الحقائب الإدارية
«زوارق أبوظبي» تطارد «السرعة الأعلى» في «مونديال الفورمولا-2»

أصدرت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، قراراً بشأن تعيين حنان المحمود، نائباً لرئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، كما أصدرت سموها قراراً بشأن ترقية وفاء تيمور إلى منصب مدير تنفيذي لمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.
وتتميز مسيرة حنان المحمود المهنية والممتدة لـ 18 عاماً بسجل حافل من الأدوار القيادية والمبادرات التي ارتقت بالرياضة النسائية خاصة، وتنمية المجتمع عموماً، حيث شغلت عام 2016، لمدة أربع سنوات منصب عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي، وترأست لجنة الاستثمار، وأسهمت في وضع الاستراتيجيات التي تدعم تطوير الرياضة في الإمارة، وتم اختيارها عضواً في اللجنة العليا المنظمة للنسخة السادسة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2020، بعد أن كانت عضواً، ثم رئيساً للجنة التسويق والفعاليات فيها في نسختين سابقتين. وخلال الفترة من 2017 إلى 2022 شغلت منصب عضو في مجلس أمناء جائزة الشارقة للأسرة الرياضية، تبعها تعيينها عضواً في مجلس أمناء جائزة الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي، وتم تعيينها عضواً في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية في أغسطس الجاري، وتتولى حنان المحمود منصب عضو مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين منذ عام 2021.

جواهر القاسمي
مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة
الإمارات
الشارقة
حنان المحمود
آخر الأخبار
حاكم الفجيرة
الإمارات
حاكم الفجيرة يعزي سلطان عمان في وفاة رحمة بنت حمود البوسعيدية
اليوم 11:47
رونالدينيو ينفي التورط بالاحتيال في «العملات المشفرة»
الرياضي
رونالدينيو ينفي التورط بالاحتيال في «العملات المشفرة»
اليوم 11:44
مجموعة "أدنيك" تطلق خدمات رحلات الطيران العارض لأوروبا وآسيا الوسطى
الاقتصادي
مجموعة "أدنيك" تطلق خدمات رحلات الطيران العارض لأوروبا وآسيا الوسطى
اليوم 11:40
«شطرنج الشارقة» يوزع الحقائب الإدارية
الرياضي
«شطرنج الشارقة» يوزع الحقائب الإدارية
اليوم 11:30
«الإمبراطور» يرسخ الانطلاقة المثالية بالأرقام المتميزة
الرياضي
«الإمبراطور» يرسخ الانطلاقة المثالية بالأرقام المتميزة
اليوم 11:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©