تعرف على مجموعة الموت في دوري أبطال أوروبا



موناكو (أ ف ب)

جرت في موناكو اليوم قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم، حيث أوقعت القرعة كل من بايرن ميونيخ الالماني ومانشستر يونايتد الانجليزي في مجموعة واحدة، بينما تُعد المجموعة السادسة هي «مجموعة الموت» كونها ضمّت باريس سان جرمان بطل فرنسا وبورسيا دورتموند الالماني وميلان الايطالي ونيوكاسل الانجليزي.

وجاءت نتائج القرعة للمجموعات الثماني كما يلي:

المجموعة الأولى: بايرن ميونيخ، مانشستر يونايتد، كوبنهاجن وجلطة سراي

المجموعة الثانية: اشبيلية، أرسنال، ايندهوفن ولنس

المجوعة الثالثة: نابولي، ريال مدريد، براجا وأونيون برلين الالماني

المجموعة الرابعة: بنفيكا، انتر، سالزبورج وريال سوسييداد

المجموعة الخامسة: فينورد، أتلتيكو مدريد، لاتسيو، وسلتيك

المجموعة السادسة: سان جرمان، بوروسيا دورتموند، ميلان ونيوكاسل

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، لايبزيج، ريد ستار بلجراد، ويونج بويز السويسري.

المجموعة الثامنة: برشلونة، بورتو، شاختار دانييتسك ورويال أنتويرب البلجيكي.

وتقام الجولة الأولى من دور المجموعات في 19 و20 سبتمرعلى أن تكون الجولة السادسة الأخيرة في 12 و13 ديسمبر ويقام النهائي في 1 يونيو على ملعب ويمبلي في انجلترا.