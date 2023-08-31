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الرياضي

«الأبيض الأولمبي» يتدرب في داليان

«الأبيض الأولمبي» يتدرب في داليان
31 أغسطس 2023 20:52

 
أبوظبي (الاتحاد)

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بدأ منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم، تدريباته في مدينة داليان الصينية، استعداداً للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة «قطر 2024»، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة السابعة التي تضم الصين والهند والمالديف، ويبدأ منتخبنا مشواره في التصفيات بمواجهة صاحب الأرض منتخب الصين 6 سبتمبر.
وكانت بعثة منتخبنا وصلت إلى مدينة داليان، وكان في استقبالها في المطار مسؤولون من الاتحادين الآسيوي والصيني لكرة القدم، وجمال بوهندي مدير المنتخب الذي سبق البعثة إلى الصين لترتيب الأمور اللوجستية.
وتضم قائمة المنتخب 26 لاعباً قام الإسباني دينس سيلفا باستدعائهم لخوض غمار التصفيات، وهم: أحمد فوزي، أحمد محمود، نواف الحارثي، راكان وليد، زايد الزعابي «الجزيرة»، عيسى خلفان، محمد عباس «العين»، خالد توحيد، حمد فهد «الشارقة»، وليد راشد، ياسر حسن، سلطان عادل «اتحاد كلباء»، مايد الطنيجي، عبدالله عباس، محمد عبدالرحمن، علي عبدالعزيز «النصر»، سلطان البدواوي، حارب عبدالله سهيل «شباب الأهلي»، عبدالله عبدالعزيز «عجمان»، عبدالله الحمادي «الظفرة»، حمد المقبالي «الفجيرة»، إسماعيل الزعابي «البطائح»، فهد بدر «الإمارات»، عبدالعزيز البلوشي «الوحدة»، حمدان عبدالرحمن «حتا»، خميس المنصوري «بني ياس».

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