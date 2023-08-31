الركراكي يريد لامين جمال لـ«أسود الأطلس»



الرباط (أ ف ب)

أعرب وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، عن أمله في أن يختار نجم برشلونة الإسباني اليافع لامين جمال الدفاع عن ألوان «أسود الأطلس» بدل «لا روخا»، مشدداً على أن «القرار يعود له».

وتترقب الجماهير المغربية في الأيام الأخيرة قرار جمال، المغربي الأصل من والده والإسباني المولد «في إسبلوجيس دي لوبريجات في برشلونة»، خصوصاً بعد تألقه اللافت مع الفريق الكاتالوني هذا الموسم، وتحديداً مباراته الأخيرة في الدوري ضد مضيفه فياريال 4-3 بصناعته الهدفين، الأول بتمريرة إلى جافي، والثالث لتسديدة ارتدت من القائم وتابعها الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي داخل المرمى.

ولعب جمال الذي يحمل جنسية غينيا الاستوائية من والدته، أساسياً في عمر 16 عاماً، وبات أصغر لاعب يستهل مباراة في تاريخ الدوري الإسباني.

وقال الركراكي في مؤتمر صحفي بسلا، قرب العاصمة الرباط: «عملنا أنا ورئيس اتحاد الجامعة فوزي لقجع، لكي يأتي لامين للعب معنا، لكنه يبقى خياراً شخصياً وليس سهلاً بالنسبة ليافع في عمر السادسة عشرة».

وأضاف «اجتمعت به وعرضت عليه مشروعنا، لكن القرار يعود إليه، مؤكداً أنه كان من ضمن أولويات الاتحاد المغربي، حتى قبل بدء مهامه مدربا للمنتخب قبل عام».

وأوضح أنه أثار اهتمام كشافة الاتحاد المغربي في إسبانيا «منذ أن كان عمره 10 أعوام، إنه نجم عالمي مستقبلاً».

وأضاف: «عملنا ما يلزم ليكون معنا، لكن لا يمكننا أن نجبر لاعباً على اختيار المغرب، خصوصاً أنه ولد في الخارج، ولعب لإسبانيا في فئات صغرى، ونتمنى أن يلعب معنا، لكن لا أستطيع أن أؤكد اليوم أنه سيأتي».

وسبق أن أثار لاعب آخر لبرشلونة هو عبد الصمد الزلزولي تنافساً بين المغرب وإسبانيا، حيث رفض أواخر العام 2021 اللعب لـ«أسود الأطلس»، قبل أن يغير رأيه، ويشارك معه في «مونديال 2022»، ويقود المنتخب الأولمبي تحت 23 عاماً إلى الفوز بكأس أمم افريقيا والتأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

كذلك الشأن بالنسبة لمنير الحدادي الذي فضّل هو الآخر المنتخب الإسباني، ولعب له مباراة واحدة، خلال فترة تألقه مع برشلونة أيضاً، قبل أن يدافع عن قميص «أسود الأطلس» العام 2021، مستفيداً من تعديلات أدخلها الاتحاد الدولي للعبة حول قانون تغيير جنسية اللاعب.

وكان الركراكي يتحدث في مؤتمر صحفي لتقديم لائحة المنتخب لمواجهة ليبيريا في أغادير في التاسع من سبتمبر في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا المقررة نهائياتها في كوت ديفوار مطلع العام المقبل، وبوركينا فاسو في مباراة ودية في 12 منه بفرنسا.