الجمعة 1 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الإمارات تشارك بـ4 سباحين في «الألعاب الآسيوية»

الإمارات تشارك بـ4 سباحين في «الألعاب الآسيوية»
31 أغسطس 2023 16:50

 
دبي (وام)


يشارك منتخب الإمارات للسباحة في النسخة الـ 19 لدورة الألعاب الآسيوية «هانجتشو 2022» بـ 4 سباحين وسباحات، وهم مهرة الشحي وميرة الشحي، ومها الشحي، وعمر الحمادي. وأوضح مروان الحتاوي، مدرب منتخب السباحة أن الاتحاد اختار مجموعة من السباحين والسباحات، انخرطوا في برنامج تجهيز مستمر، يتضمن العديد من البطولات ضمن أجندة الاتحاد الدولي للسباحة «فينا»، إضافة للبطولات المحلية المختلفة. 

وأوضح أنه يتم اختيار المجموعة المناسبة من السباحين للمشاركة كل محفل رياضي يحين موعده، وبالتالي تم اختيار 4 سباحين للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، بما فيهم 3 سباحات تماشياً مع الاهتمام بمشاركة العنصر النسائي في الرياضة الإماراتية. 

أخبار ذات صلة
«زوارق أبوظبي» تطارد «السرعة الأعلى» في «مونديال الفورمولا-2»
هونج كونج تتأهب لإعصار "ساولا"

وأكد أن يوسف المطروشي سباح منتخب الإمارات تعذر مشاركته في «هانجتشو 2022»، بسبب التزامه ببرنامج «النخبة» الذي يتضمن قائمة مسبقة بالبطولات والأحداث الرياضية التي يشارك فيها، وصولاً إلى «أولمبياد باريس 2024»، في حين يؤدي زميله سالم غالب الخدمة الوطنية. 

وقال إن المطروشي شاترك في بطولة العالم الأخيرة باليابان، بعد برنامج إعداد مكثف استمر 6 شهور، نال بعدها راحة سلبية من التدريبات والمشاركات، حيث يستعد بعدها للمشاركة في بطولة العالم في قطر فبراير المقبل. 

وأضاف: لدينا الأمل في تحقيق نتائج طيبة بدورة الألعاب الآسيوية، التي تحظى بمستويات تنافسيه عالية، في ظل مشاركة نخبة من سباحي القارة، لكن نسعى إلى الاستفادة من هذا المحفل والبناء على ما وصلنا إليه، خاصة أن السباحة من الرياضات التي تحتاج إلى تحضير مكثف طويل الأمد.

الإمارات
السباحة
الصين
دورة الألعاب الآسيوية
آخر الأخبار
حاكم الفجيرة
الإمارات
حاكم الفجيرة يعزي سلطان عمان في وفاة رحمة بنت حمود البوسعيدية
اليوم 11:47
رونالدينيو ينفي التورط بالاحتيال في «العملات المشفرة»
الرياضي
رونالدينيو ينفي التورط بالاحتيال في «العملات المشفرة»
اليوم 11:44
مجموعة "أدنيك" تطلق خدمات رحلات الطيران العارض لأوروبا وآسيا الوسطى
الاقتصادي
مجموعة "أدنيك" تطلق خدمات رحلات الطيران العارض لأوروبا وآسيا الوسطى
اليوم 11:40
«شطرنج الشارقة» يوزع الحقائب الإدارية
الرياضي
«شطرنج الشارقة» يوزع الحقائب الإدارية
اليوم 11:30
«الإمبراطور» يرسخ الانطلاقة المثالية بالأرقام المتميزة
الرياضي
«الإمبراطور» يرسخ الانطلاقة المثالية بالأرقام المتميزة
اليوم 11:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©