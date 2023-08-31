مرسيدس يمدد عقد هاميلتون وراسل



برلين (د ب أ)



أعلن فريق مرسيدس، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات «فورمولا-1»، تمديد تعاقده مع لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، وجورج راسل حتى عام 2025.

وقال رئيس الفريق توتو فولف: الاستمرار مع السائقين الحاليين بالفريق، كان القرار الصحيح، لدينا أقوى ثنائي على شبكة الانطلاق، والسائقان يلعبان دوراً حاسماً في دفع الفريق للأمام.

ولدى هاميلتون علاقة تاريخية بمرسيدس، خاصة أنه توج مع الفريق منذ عام 2013 بستة ألقاب في فئة السائقين وثمانية ألقاب في فئة المصنعين.

وقال هاميلتون: الوصول للقمة لا يأتي بين ليلة وضحاها أو في وقت قصير، يحتاج للالتزام، العمل بكد، وإخلاص، وكان شرفاً لي أن اكسب مكاني في التاريخ مع هذا الفريق الرائع.

وأضاف: قصتنا لم تنته، نحن عازمون على تحقيق المزيد سويا، ولن نتوقف حتى نفعل هذا. وقال فولف: شراكتنا مع لويس هي أحد أنجح الشراكات في تاريخ الرياضة.

وانضم راسل، للفريق عام 2022 بعد أن قضى ثلاثة أعوام في ويليامز، وقال: اتخذنا بعض الخطوات المهمة خلال الـ18 شهراً الماضية، ونصبح أقوى، متحمس للمساعدة في مواصلة البناء على هذا الزخم، مع تقدمنا لعام 2024 و2025، حيث نواصل التركيز على العودة للقمة.