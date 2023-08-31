اكتمال وصول بعثة «فرسان الإمارات» إلى فرنسا



كاستيلسجرات (الاتحاد)



أكمل فريق «فرسان الإمارات» استعداداته لبطولة العالم للقدرة للشباب والناشئين، والتي تقام بميادين كاستيلسجرات السبت المقبل، لمسافة 120 كلم.

وستقام غداً إجراءات الفحص البيطري للخيول وقياسات الأوزان للفرسان المشاركين، قبل انطلاق الحدث بـ 24 ساعة، ويتطلع فرساننا المشاركون إلى تحقق اللقب للمرة الرابعة على التوالي، بعد فوزهم عن جدارة، بآخر 3 نسخ من البطولة، اثنان في إيطاليا «فيرونا 2017» و«بيزا 2019»، والنسخة الماضية التي أقيمت هولندا «أرميلو 2021».

واكتمل وصول خيول الإمارات، وتم تحديد أسماء الفرسان الخمسة مع خيولهم، الذين يمثلون الدولة في المونديال، تحت إشراف المدربين محمد السبوسي وخليفة غانم المري، وهم: خليفة راشد العميمي، على صهوة «فيكتوري دي بليجنيز»، وراشد أحمد صغير الكتبي على صهوة «إيدي دي مونتريزر»، وسيف بالجافلة على صهوة «ايليس»، وراشد محمد عتيق المهيري على صهوة «جيه أم جوزفينا»، وميثاء القبيسي على صهوة «كاسينو».

وأعربت شركة إعمار الراعي الرسمي لفريق «فرسان الإمارات»، عن سعادتها بهذه الرعاية، وقالت: «تتوافق الشراكة تماماً مع قيمنا الأساسية، المتمثلة في الابتكار والتميز وبناء المجتمعات، باعتبارنا شركة متجذرة في دبي، نفخر بدعم حدث لا يعرض فقط الجودة العالية والبراعة الرياضية المذهلة، ولكن أيضاً روح الصداقة الدولية القوية، ونتطلع إلى بطولة استثنائية ستسهم بلا شك في تعزيز نسيج الرياضة والثقافات العالمية».

ويعد فريق «فرسان الإمارات» الأوفر حظاً للمنافسة على اللقب، معتمداً على المسيرة الظافرة والإنجازات الضخمة، سواء على مستوى بطولات العالم للشباب والناشئين، أو على مستوى البطولات المخصصة للكبار.

من جانبه، أكد اللواء خبير الدكتور محمد عيسى العظب المدير الإداري لبعثة فريق الإمارات، أن «فرسان الإمارات» في كامل الجاهزية لخوض التحدي الشبابي المهم، وتأكيد جدارتهم بالمحافظة على المستوى الرفيع والمكانة التي حققوها خلال سباقات القدرة العالمية.

وأضاف أن مونديال الشباب والناشئين يحتفظ بسيرة ذهبية لـ «فرسان الإمارات» عبر حصولهم على آخر ثلاث دورات من البطولة التي يتنافس فيها شباب العالم، ودائماً ما تكون انطلاقة للعديد من الفرسان المتميزين.

وتابع العظب أن المستوى الرفيع الذي وصلت إليه الفروسية في الإمارات، وخاصة سباقات القدرة، كان بفضل الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والمتابعة الدائمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة.