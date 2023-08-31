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الرياضي

«الفرسان» يلتقي «البرتقالي» ودياً

«الفرسان» يلتقي «البرتقالي» ودياً
31 أغسطس 2023 15:58

مراد المصري (دبي)

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يلتقي شباب الأهلي مع عجمان ودياً 8 سبتمبر الجاري، ضمن تحضيرات الفريق، خلال فترة التوقف، في أيام الاتحاد الدولي «الفيفا»، وعدم مشاركة «الفرسان» في الدور الأول لـ «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، بعد تأهله مباشرة إلى ربع النهائي، بحكم أنه بطل «دوري أدنوك للمحترفين».
وستكون هذه واحدة من مباراتين وديتين يسعى الفريق لخوضها خلال هذه الفترة، وذلك مع رغبة الجهاز الفني بقيادة الصربي ماركو نيكوليتش للحفاظ على جاهزية «الفرسان»، وعدم الخضوع لفترة راحة طويلة للغاية، قبل العودة إلى أجواء المنافسات الرسمية.
واستهل شباب الأهلي مشواره في الدوري بالفوز على عجمان تحديداً، عندما تفوق وقتها بثلاثية، قبل أن يتفوق على خورفكان 2-1، ليكون في صدارة الترتيب حالياً برصيد 6 نقاط رفقة العين والوصل.
 

دوري أدنوك للمحترفين
مصرف أبوظبي الإسلامي
شباب الأهلي
عجمان
العين
الوصل
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