العين تستضيف بطولة الإمارات الدولية للطاولة في أكتوبر



أبوظبي (وام)



تستضيف مدينة العين بطولة الإمارات الدولية لكرة الطاولة للشباب والناشئين من 4 إلى 7 أكتوبر المقبل، التي ينظمها اتحاد كرة الطاولة، بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي.

وأكد أحمد البحر، الأمين العام المساعد لاتحاد كرة الطاولة، أن استراتيجية الفترة المقبلة ترتكز على طموحات كبيرة لتعزيز حظوظ التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، من خلال المشاركة في البطولات التي تقام في منطقة غرب آسيا، بعد اعتماد الاتحاد الدولي تأهل البطل في 5 مناطق من القارة.

وأشار إلى حرص مجلس إدارة الاتحاد على المشاركة في البطولات الدولية والقارية والإقليمية، والتي تكتسب أهمية كبيرة لتجميع النقاط ورفع مستوى التصنيف، واكتساب الخبرات والاحتكاك، ضمن الخطط والبرامج الداعمة لتطوير المنتخبات الوطنية، ورفع مستوى تنافسيتها. وأشاد البحر بالنتائج الجيدة لمنتخبي الناشئين والشباب في البطولة الدولية التي أقيمت بالأردن من 21 إلى 26 أغسطس الماضي، وفوز اللاعب راشد سعيد بالمركز الثالث تحت 11 سنة، بعد مستوى متميز وانتصارات كبيرة في المراحل التمهيدية والأدوار التالية، حيث خسر أمام بطل هونج كونج والفائز بلقب هذه الفئة في الأردن.

وأضاف أن بقية اللاعبين كانوا في أفضل مستوى، وحققوا نتائج إيجابية في الأدوار التمهيدية، ثم تابعوا نتائجهم الجيدة في المراحل التالية، ولم يتمكنوا من المنافسة على اللقب، والوصول إلى هذه المراحل تعني أننا نمتلك القدرة على التتويج بالألقاب مستقبلاً، وسنعمل على تأسيس وبناء أجيال تمتلك المهارة والقدرات التنافسية.